Come fare videochiamate di gruppo su WhatsApp

13 Marzo 2020 - Restare in contatto con WhatsApp è piuttosto semplice: basta avere il numero di telefono della persona e inviargli un messaggio, un’immagine, una foto o una nota vocale. Oltre a queste funzionalità, WhatsApp permette anche di fare le videochiamate, sia “one to one” sia di gruppo. Soprattutto quest’ultimo strumento è molto utile quando si devono organizzare delle riunioni o delle feste e i propri colleghi o amici si trovano in posti lontani.

Fare videochiamate di gruppo su WhatsApp è molto semplice e si hanno diverse possibilità per farlo. Ad esempio, si può trasformare una chiamata singola in una videochiamata di gruppo, oppure avviarla direttamente all’interno di un gruppo, selezionando le persone con cui si vuole restare in contatto. L’importante è avere il contatto salvato in rubrica in modo da poterlo aggiungere in ogni momento alla videochiamata di gruppo di WhatsApp. La funzione è disponibile sull’app di WhatsApp per Android e iOS, mentre non è presente su WhatsApp Web, la versione dell’applicazione di messaggistica per computer. Ecco come fare le videochiamate di gruppo su WhatsApp.

Come fare videochiamate di gruppo con WhatsApp su Android

La procedura da seguire è piuttosto semplice, ma necessita di molta attenzione per non sbagliare i diversi passaggi. Ci sono due modi per fare una videochiamata di gruppo su Android: far partire una videochiamata singola e aggiungere altre persone, oppure accedere a un gruppo WhatsApp e scegliere le persone con cui si vuole parlare. Le procedure sono simile, ma non uguali. Partiamo dalla prima.

Se vogliamo iniziare una videochiamata di gruppo con persone che non sono presenti in un gruppo WhatsApp, possiamo entrare in una conversazione “one to one” e premere l’icona con “la telecamera” in alto a destra: partirà la videochiamata e una volta che il destinatario ha risposto apparirà in alto a destra l’icona di un omino con il segno “+”. Cliccandola apparirà la lista dei contatti con le persone che si possono aggiungere alla videochiamata. Basta selezionarle per far partire una videochiamata di gruppo su WhatsApp. La possibilità di aggiungere partecipanti alla telefonata è aperta a tutti, non solo a chi ha iniziato la videochiamata.

L’altra strada da percorrere è far partire una videochiamata su WhatsApp direttamente da un gruppo. Per farlo bisogna accedere alla conversazione, premere sulla “cornetta” in alto a destra e apparirà sullo schermo una finestra con tutti i partecipanti al gruppo e la possibilità di scegliere con chi fare una videochiamata. Una volta scelti i partecipanti, si deve premere sull’icona con la telecamera per fare la videochiamata di gruppo su WhatsApp. Una volta avviata la conversazione, in alto a destra c’è l’icona con l’omino per aggiungere persone alla videochiamata.

Il limite per una videochiamata di gruppo di WhatsApp su Android è di quattro persone.

Come fare una videochiamata di gruppo con WhatsApp su iPhone

Le versioni di Whatsapp per Android e iOS sono leggermente diverse e quindi la procedura da seguire per iniziare una videochiamata cambia leggermente. Anche in questo caso le strade da poter seguire sono due: partire da una videochiamata singola e aggiungere le persone, oppure entrare in un gruppo e far partire la telefonata.

Nel primo caso bisogna entrare in una chat individuale, premere sull’icona della telecamera e partirà la telefonata. Una volta che il mittente ha risposto, si possono aggiungere nuovi partecipanti (il limite è sempre di massimo quattro persone, compreso colui che ha cominciato la telefonata) e trasformare una videochiamata singola in una videochiamata di gruppo.

In alternativa, si può entrare in un gruppo WhatsApp e premere sull’icona con la cornetta. A questo punto apparirà un menu con tutti i partecipanti e si potrà scegliere con chi fare una videochiamata di gruppo. Una volta che tutti i partecipanti invitati hanno risposto è possibile invitare nuove persone premendo sempre sull’icona dell’omino. Anche in questo caso il limite è di quattro persone.

I consigli per fare una videochiamata di gruppo su WhatsApp senza problemi

Una funzione molto utile, ma che bisogna saper utilizzare al meglio per non avere problemi di utilizzo. Il primo consiglio è di effettuare le videochiamate di gruppo su WhatsApp solo se si ha a disposizione una connessione stabile, altrimenti si rischia di sentire a intermittenza o di non capire bene cosa si sta dicendo. Altro consiglio molto utile è di restare fermi con lo smartphone, altrimenti si potrebbero creare delle interferenze con i rumori provenienti dall’esterno.

Infine, ultima cosa da sapere: è possibile fare delle videochiamate con persone che si sono bloccate, ma che vengono aggiunte dagli altri partecipanti e non da noi.