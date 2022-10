WhatsApp down oggi 25 ottobre 2022: RISOLTO

Oggi, 25 ottobre 2022, a partire dalle ore 9:00 circa WhatsApp ha smesso di funzionare. Migliaia le segnalazioni sulle piattaforme specializzate, come Downdetector, e solito flusso di utenti che cerca informazioni su Twitter dove l’hashtag #WhatsAppDown è alle stelle. Si tratta di un down globale, come confermano molti siti specializzati d’oltreoceano. Il famoso WABetaInfo, che solitamente si occupa delle nuove funzioni di WhatsApp, conferma ad esempio di aver ricevuto segnalazioni da tutto il mondo.

WhatsApp Down: RISOLTO

A partire dalle ore 10:50 la situazione ha iniziato a volgere per il meglio, alle ore 11:00 già moltissimi utenti hanno iniziato a segnalare che sia le app mobili che WhatsApp Web funzionano senza problemi.

WhatsApp Down: AGGIORNAMENTO ORE 10:50

Qaulcosa si muove, ma non è abbastanza: ora è possibile inviare i messaggi, che risultano però con una sola spunta grigia. Alcuni messaggi inviati nelle scorse ore iniziano ad arrivare a destinazione.

WhatsApp Down: AGGIORNAMENTO ORE 10:35

Ancora nessuna notizia ufficiale da Meta in merito al down globale di WhatsApp. Nel frattempo su Twitter è partita la giostra dei meme su #WhatsAppDown e su tutti gli utenti che entrano su Twitter solo per trovare informazioni sul down di WhatsApp. Non mancano i fotomontaggi di Mark Zuckerberg in tuta da operaio che tenta di riparare un armadio telefonico.

Nel frattempo torna lo spettro del disastroso down di oltre 24 ore di tutti i servizi di Meta del 4 ottobre 2021.

WhatsApp Down: che succede

Il down di WhatsApp è globale, in tutto il mondo, e totale, perché riguarda tutte le funzioni: non è possibile né mandare né ricevere messaggi, niente videochiamate, niente chiamate vocali. Non è nemmeno possibile attivare un nuovo account WhatsApp oggi, 25 ottobre 2022. Non funziona neanche WhatsApp Web, sintomo che il problema non è nelle app, ma nella piattaforma.

WhatsApp Down: nessuna notizia ufficiale

Al momento i canali ufficiali di WhatsApp non parlano e non danno spiegazioni: su Twitter il profilo di WhatsApp non ha pubblicato una nota ufficiale, nessun post di Mark Zuckerberg su Facebook né su altre piattaforme, da altri manager di Meta.

Aggiorneremo questo articolo quando saranno disponibili altre informazioni.