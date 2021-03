WhatsApp, Instagram e Facebook down: che succede

AGGIORNAMENTO ORE 19:20 – La situazione sembra indirizzata verso la soluzione: la maggior parte degli utenti ora riesce ad usare sia WhatsApp che Instagram, Facebook e Messenger sia da Web che da mobile. Il down generale di tutti i servizi del gruppo Facebook, quindi, è durato circa 90 minuti.

———–

AGGIORNAMENTO ORE 19:00 – Il down continua e peggiora: adesso non funziona neanche Facebook Messenger.

———–

WhatsApp, Instagram e Facebook: la Santa Trinità dei social e della messaggistica non funzionano oggi, 19 marzo 2021, a partire dalle 18 circa in tutto il mondo. Un down globale, quindi, ma parziale: Facebook, ad esempio, da browser Web funziona ma da app mobile in molti casi no.

Se proviamo ad aprire il sito di Instagram, invece, riceviamo un errore: “5xx Server Error“. Da app, invece, non riesce ad aggiornare il feed. L’app di WhatsApp si apre ma non invia né riceve i messaggi, mentre WhatsApp Web non riesce a connettersi allo smartphone.

Stiamo monitorando la situazione, aggiorneremo questo articolo man mano che saranno disponibili più informazioni.