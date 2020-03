Whatsapp, notizie sul coronavirus direttamente dall'OMS: come funziona

21 Marzo 2020 - Per bloccare la diffusione della pandemia di Covid-19 anche l’informazione è molto importante, soprattutto se proviene da fonti affidabili. E in questo caso non c’è nessuna fonte più affidabile dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha deciso di utilizzare WhatsApp per raggiungere il numero più ampio possibile di persone. Sono più di due miliardi gli utenti in tutto il Mondo che utilizzano l’applicazione di messaggistica istantanea e l’OMS ha deciso di creare un bot in grado di informare in tempo reale le persone sulla diffusione della pandemia e sulle cose da fare per non restare contagiati (in primis lavarsi spesso le mani e restare chiusi in casa).

Non è l’unica iniziativa messa in campo da WhatsApp per aiutare gli utenti in questo periodo complicato. Lo staff dell’applicazione ha realizzato un Information Hub dove i professionisti dell’informazione e gli operatori sanitari possono trovare delle guide su come utilizzare lo strumento per fornire notizie reali sulla pandemia. Purtroppo in questo periodo sono troppe le notizie false che continuano a essere condivise nei gruppi WhatsApp, creando in molti casi anche allarmismo tra la popolazione. Ecco cosa fare per ricevere le informazioni sul coronavirus direttamente dall’OMS.

Come funziona il bot dell’OMS su WhatsApp

Un bot per contrastare la diffusione di notizie false sul Covid-19 e per fornire tutti gli strumenti del caso alle persone. Il bot sviluppato dall’OMS permette di ricevere informazioni in tempo reale sulla pandemia e su cosa fare per evitare la diffusione del contagio.

Il funzionamento del bot è molto semplice: bisogna aggiungere nei propri contatti il numero +41 79 893 18 92 e inviare un messaggio su WhatsApp con scritto “Hello“. Si riceverà un messaggio con tutte le spiegazioni su come interagire con il bot: essendo un robot non è possibile fare domande o avviare una conversazione, ma solamente restare informati.

“Get information and guidance from WHO regarding the current outbreak of coronavirus disease (COVID-19).

What would you like to know about coronavirus?

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Latest numbers 🔢

2. Protect yourself 👍

3. Your questions answered❓

4. Mythbusters 🛑

5. Travel advice 🗺

6. News & Press 📰

7. Share ⏩

8. Donate now 🥰”

Inserendo l’emoji o inviando un messaggio con un numero dall’1 all’8 si riceve la risposta del bot dell’OMS. Ad esempio, inviando il numero 4 si riceve un messaggio con tutti i miti e le bufale pubblicate in questi giorni sul Covid-19

WhatsApp coronavirus information hub

Il lavoro di WhatsApp per informare correttamente gli utenti non si ferma solamente al bot dell’OMS, ma in questi giorni ha anche lanciato un Information Hub dove professionisti, cittadini e operatori sanitari possono trovare guide su come usare al meglio WhatsApp. Ad esempio creando gruppi, oppure facendo chiamate vocali o videochiamate.

Inoltre, WhatsApp ricorda agli utenti anche di combattere la diffusione delle fake news: in attesa di rilasciare la nuova funzione che permette di effettuare una ricerca immediata su Google, gli utenti non devono inoltrare messaggi di cui non si conosce la fonte, soprattutto se riportano notizie inerenti il coronavirus.