WhatsApp, novità importanti per la modalità scura: cosa cambia

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com 1 di 6 WhatsApp, ecco la modalità scura Manca poco, anzi pochissimo all'arrivo della modalità scura su WhatsApp. Come vi abbiamo raccontato, la nuova funzionalità è in fase di test su Android e iOS e dovrebbe essere rilasciata a breve anche sulla versione ufficiale. Uno sviluppo durato diversi mesi e che ha necessitato di molto lavoro per fare in modo da adattare tutte le sezioni ai nuovi colori imposti da WhatsApp. Ma non solo, gli sviluppatori hanno dovuto seguire anche le restringenti norme sulla modalità scura imposte dai due sistemi operativi. Nelle ultime ore, però, arriva una notizia molto importante che riguarda la modalità notte di WhatsApp: la funzionalità è pronta a fare il suo debutto anche sulla versione desktop e Web.

Fonte foto: WaBetaInfo 2 di 6 Modalità notte WhatsApp arriva anche su desktop Finora non si era mai parlato della dark mode per la versione Web di WhatsApp. In realtà gli sviluppatori hanno lavorato su più versioni in contemporanea, come dimostrano gli screenshot pubblicati dai ragazzi di WaBetaInfo sul loro sito internet. Come potete vedere dall'immagine in alto, lo sviluppo è già a buon punto, con la maggior parte delle sezioni che hanno già cambiato "faccia" adattandosi alla modalità scura.

Fonte foto: WaBetaInfo 3 di 6 Modalità scura WhatsApp Web: cosa cambia Oltre il 90% delle sezioni di WhatsApp Web sono già state adattate alla modalità notte: le conversazioni hanno preso il consueto colore grigio/nero scelto da WhatsApp e anche gli sticker e gli adesivi hanno completato la trasformazione. Lo stesso si può dire della sezione "Impostazioni", che oramai veste "l'abito da sera". Cosa cambia con la modalità scura per WhatsApp Web? Oltre a un cambio stilistico, con il tema scuro che prende il posto di quello chiaro, la batteria dovrebbe durare un po' di più e gli occhi essere più riposati la sera, ma solamente nel caso in cui lo schermo sia OLED.

Fonte foto: WaBetaInfo 4 di 6 Quando arriva la modalità scura su WhatsApp Web Per il momento non si conosce la data di rilascio della dark mode su WhatsApp Web. Sono disponibili solo delle immagini ottenute e pubblicate da WaBetaInfo, però non dovrebbe mancare molto. Molto probabilmente WhatsApp sta aspettando la fine dei test per le versioni Android e iOS per rilasciare in contemporanea la nuova funzione.

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com 5 di 6 Quando arriva la modalità notte su WhatsApp per smartphone Lo stesso discorso vale anche per gli smartphone, con l'unica differenza che la funzione è già in fase di test nella versione beta dell'app. Se non ci saranno problemi, la dark mode potrebbe debuttare su WhatsApp già nelle prossime settimane.