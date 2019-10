WhatsApp, novità per la modalità scura: come cambia l'applicazione

13 Ottobre 2019 - Negli ultimi mesi gli sviluppatori di WhatsApp non hanno rilasciato funzionalità epocali capaci di cambiare per sempre l’applicazione. Si sono concentrati soprattutto nel miglioramento di quelle già esistenti e nella risoluzione di bug e problemi. Ora, però, è partita una nuova fase e nei prossimi mesi vedremo nuove funzionalità molto interessanti. A partire dalla modalità scura che oramai è in piena fase di sviluppo.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato le ultime novità riguardanti la dark mode che dovrebbe debuttare presto nella versione beta di Android per WhatsApp. Ora i ragazzi di WaBetaInfo arrivano con nuove e succose novità. Negli ultimi giorni i programmatori hanno fatto ulteriori passi in avanti e aggiunto la modalità scura in nuove sezioni dell’app. Ciò vuol dire che la fase di sviluppo è quasi terminata e che la funzionalità potrebbe essere rilasciata a breve per dar inizio alla prima fase di test. Test che se daranno esito positivo permetteranno l’arrivo della modalità scura anche nella versione ufficiale di WhatsApp.

Su questa nuova funzione, lo staff dell’app punta molto. La dark mode è diventata negli ultimi mesi uno standard imprescindibile per qualsiasi app famosa e WhatsApp è una delle poche che non l’ha ancora implementata. Ecco come cambierà WhatsApp con la modalità scura.

Modalità notte su WhatsApp, le ultime notizie

Sul sito di WaBetaInfo è stato pubblicato un aggiornamento con le novità dell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la numero 2.19.292. Oltre a piccoli bug fix, la notizia più interessante riguarda lo sviluppo della dark mode anche per le conversazioni, con testo e sticker che ora si adattano ai nuovi colori dell’interfaccia scura. Un lavoro lungo che terrà impegnati gli sviluppatori per ancora alcuni giorni, ma necessario per rendere l’applicazione coerente con i nuovi colori.

Come cambia WhatsApp con la modalità scura

Molti utenti si stanno chiedendo come cambierà WhatsApp con la dark mode. Bisogna stare tranquilli, a livello di funzionalità non cambierà assolutamente nulla e si potrà continuare a fare le stesso cose: inviare note audio, immagini, video e GIF animate. Il vero cambiamento riguarda l’interfaccia utente e i colori dell’applicazione. Con la modalità notte, il bianco verrà sostituito dal blu (scelto perché rende più semplice la lettura dei testi), mentre il testo sarà grigio.

Problemi WhatsApp, l’app va in crash

È necessario sottolineare che la modalità notte non è ancora disponibile nella versione beta di WhatsApp. Le immagini uscite finora in Rete sono frutto del lavoro di ricerca effettuato da WaBetaInfo. Inoltre, in molti segnalano problemi di crash con la versione 2.19.292 di WhatsApp: quando si cerca di aprire una chat, l’applicazione si chiude. Il nostro consiglio è di non installare questo aggiornamento e di aspettare quello successivo.