WhatsApp senza smartphone: ora si può

E’ stata a lungo una funzione disponibile solo in beta, ma adesso sembra proprio in arrivo per tutti: è finalmente possibile usare WhatsApp senza avere lo smartphone connesso alla rete, grazie alla nuova versione di WhatsApp multidispositivo. La novità riguarda tutti, è in arrivo e qualcuno l’ha già ricevuta.

Ciò, indirettamente, ci permette di usare WhatsApp anche senza il telefono e questo cambia molto il rapporto che abbiamo con l’app perché, adesso, possiamo usare WhatsApp anche solo da computer o tablet. Il telefono servirà solo inizialmente, per configurare gli altri dispositivi da connettere allo stesso profilo. Come è sempre accaduto fino ad ora con tutte le novità che riguardano l’uso dell’app in modalità multi dispositivo, WhatsApp non ha fatto alcun annuncio in merito: alcuni utenti hanno notato che qualcosa è cambiato: non serve più, come succedeva fino a pochi giorni fa, usare la versione beta di WhatsApp Web per usare il multi dispositivo.

WhatsApp multi dispositivo: cosa è cambiato

Fino a pochi giorni fa per usare WhatsApp su un computer ma senza avere a portata di mano lo smartphone era necessario usare la versione beta di WhatsApp Web. E, tra l’altro, non funzionava neanche benissimo tanto che spesso WhatsApp Web restava bloccato fino a quando non aprivamo WhatsApp dallo smartphone.

Adesso, invece, anche chi non usa WhatsApp Web beta può leggere chiaramente la novità, non appena prova ad accedere da computer al proprio profilo WhatsApp: “Ora puoi inviare e ricevere messaggi senza che il telefono sia connesso a Internet. Usa WhatsApp su un massimo di 4 dispositivi e 1 telefono contemporaneamente“.

WhatsApp multi dispositivo: cosa manca ancora

Nello stesso messaggio di WhatsApp si leggono anche i due principali limiti di WhatsApp multidispositivo, che ancora devono essere superati. Il primo è che, comunque, per usare WhatsApp almeno inizialmente serve un telefono.

Il secondo è che, come in passato, non è ancora possibile usare lo sesso profilo WhatsApp su due telefoni: WhatsApp Web lo dice chiaramente, sono supportati “un massimo di 4 dispositivi" ma, allo stesso tempo, “1 telefono“.