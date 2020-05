WhatsApp si aggiorna: che cosa è la funzione "Room"

Facebook ha da poco rilasciato in alcune parti del mondo Rooms, la nuova piattaforma che permette di fare chiamate e videochiamate di gruppo fino a 50 persone. L’app è disponibile in Canada e in USA per il momento, ma nelle prossime settimane o giorni arriverà anche in Italia. Neanche il tempo di lanciare la piattaforma, che subito è arrivato un aggiornamento in parallelo anche per WhatsApp. Infatti, Messenger Rooms diventerà parte integrante dell’app di messaggistica e permetterà agli utenti di fare videochiamate di gruppo fino a 50 persone.

A dare la notizia, come al solito, sono i ragazzi di WaBetaInfo sul loro account Twitter. Da poche ore, infatti, è disponibile la versione beta di WhatsApp per Android (la numero 2.20.163) nella quale è presente il tasto per avviare una videochiamata su Rooms partendo direttamente da WhatsApp. Nelle settimane precedenti si era vociferato dell’intenzione da parte degli sviluppatori di aggiungere le videochiamate fino a 50 persone sull’app di messaggistica e ora sono arrivate.

Come fare videochiamate con 50 persone su WhatsApp

Neanche il tempo di abituarsi al nuovo limite che permette di fare videochiamate con un massimo di 8 persone, che gli sviluppatori lo aumentano nuovamente fino a 50. Ma con un trucco. Sulla versione beta di WhatsApp per Android, la numero 2.20.163 è stato aggiunto la nuova funzione “Room”, un tasto che permette di accedere direttamente alla piattaforma Messenger Rooms, lanciata da pochi giorni e che permette di fare videochiamate di gruppo fino a 50 persone, anche senza avere un account registrato.

Rooms è la risposta di Facebook ai vari Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Skype Meet Now, piattaforme per le videoconferenze che in questi ultimi due mesi hanno conosciuto un sensibile aumento nell’utilizzo quotidiano. Per far crescere velocemente la nuova piattaforma, Facebook ha deciso di integrarla su tutte le app e i dispositivi dell’azienda, da WhatsApp fino a Portal (lo smart speaker intelligente).

Su WhatsApp è stato aggiunto un nuovo tasto che permette l’accesso diretto alla piattaforma. Si trova all’interno del menu dedicato alle funzioni interattive: basta premere sull’icona con la graffa presente in basso a destra e apparirà la classica schermata con gli strumenti. I più attenti noteranno che c’è un nuovo bottone a forma di videocamera con sotto scritto “Room”. Si tratta appunto del “tasto magico” per accedere alla piattaforma.

Premendo sul bottone, appare un messaggio che spiega che cosa è Messenger Room e cliccando sulla voce “Continue in Messenger” si aprirà la piattaforma e si potrà far partire la videochiamata con un massimo di 50 partecipanti.

Quando arriverà la nuova funzione di WhatsApp

La versione beta di WhatsApp Android con l’integrazione di Room è in rilascio in queste ore in alcune parti del Mondo, le stesse in cui è disponibile la piattaforma. Per il momento non è compresa l’Italia, ma Messenger Rooms dovrebbe essere disponibile nel Bel Paese nelle prossime settimane. Quindi non bisognerà aspettare molto.