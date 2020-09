WhatsApp si aggiorna per consumare meno memoria dello smartphone

WhatsApp ha inviato al Google Play Beta Program la versione 2.20.201.9 della sua app per Android, che è quindi a disposizione per gli iscritti dal programma di beta test della piattaforma di messaggistica istantanea più usata la mondo. In questa versione c’è una novità nella funzione “Storage Usage“.

Cioè nella sezione “Utilizzo archiviazione“, che ora ha una interfaccia completamente ridisegnata. Tramite questa funzione sarà possibile tenere sotto controllo in modo molto facile e comodo lo spazio usato dall’app di WhatsApp sul nostro smarphone e, se serve, sarà possibile anche liberare spazio cancellando qualcosa. Tutto ciò si può fare già oggi anche dalle normali impostazioni di Android, andando su Impostazioni > Spazio di archiviazione > Altre app > WhatsApp ma, se la nuova funzione verrà rilasciata a tutti, non ci sarà più alcun motivo di liberare lo spazio usato da WhatsApp in questo modo: usare lo Storage Usage sarà molto più comodo, veloce ed efficace.

Storage Usage: cosa cambia

Con lo Storage Usage WhatsApp ha fatto veramente un buon lavoro, perché la funzionalità è completa di tutto ciò che serve per capire non solo quanto spazio sul cellulare occupa WhatsApp con i suoi file multimediali scambiati nelle chat, ma anche per trovare al volo quale singola chat è più “pesante” per lo smartphone.

Nella nuova interfaccia vediamo, innanzitutto, una barra che indica lo spazio usato e quello libero nella memoria dello smartphone. Nella barra è indicato, in colore verde, lo spazio usato da WhatsApp e in giallo quello usato da altre app.

Subito sotto troviamo “Suggested clean up“, cioè i suggerimenti su quali chat “svuotare” per fare spazio nella memoria, che è a sua volta diviso in spazio occupato da file grandi (tipicamente i video) e file inoltrati.

Infine troviamo la lista completa delle chat con lo spazio occupato da ognuna di loro. Questa informazione c’è già oggi nell’app ufficiale, ma adesso oltre a cercare manualmente una singola chat le possiamo ordinare tutte per spazio occupato o per anzianità della chat.

Quando arriva la nuova funzione salvaspazio

La nuova utilissima interfaccia dello spazio di archiviazione usato è attualmente in fase di rollout per i beta tester di WhatsApp. Sembrerebbe anche che il rilascio ai tester stia avvenendo in modo non molto veloce.

Non è dato sapere, come sempre quando si parla di funzioni inserite nelle versioni beta delle app, se e quando il nuovo Storage Usage arriverà al grande pubblico. Tuttavia, possiamo essere abbastanza ottimisti: si tratta in sostanza di una semplice riorganizzazione di una funzione già presente in WhatsApp, che non cambia le funzioni principali né il modo di usare l’app.

Ma è veramente utile e piacerebbe a tutti gli utenti, quindi WhatsApp non ha alcun motivo per non darcela prima possibile.