WhatsApp si aggiorna per tutti: quali sono le nuove funzioni

Il team di sviluppo di WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, inizia il 2025 all’insegna del divertimento, introducendo nuove funzionalità e miglioramenti nel design che mirano a rendere l’esperienza utente più coinvolgente e intuitiva.

Tra le novità più interessanti, spiccano gli effetti per la fotocamera, i selfie sticker personalizzati, la possibilità di condividere sticker pack e le reazioni rapide ai messaggi.

WhatsApp: novità per video e foto

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione di nuovi effetti per la fotocamera, una funzionalità che era stata già rilasciata per le videochiamate.

Ora, questa opzione è stata estesa anche alle foto e ai video che vengono inviati nelle chat. Gli utenti avranno a disposizione 35 tra sfondi, filtri ed effetti diversi per personalizzare le foto e i video.

Questa funzione permette di trasformare una semplice foto o un video in un contenuto più dinamico e accattivante, aggiungendo un tocco di originalità alle conversazioni quotidiane.

WhatsApp: novità per gli sticker

Per gli amanti degli sticker personalizzati, WhatsApp ha introdotto un’altra novità di grande interesse: la possibilità di trasformare un selfie in uno sticker. Questa funzione, già disponibile su Android e in arrivo presto anche su iOS, consente agli utenti di creare sticker personalizzati in modo rapido e semplice.

Basta accedere alla sezione degli sticker, selezionare l’opzione “crea sticker” e utilizzare la fotocamera per scattare un selfie. Il risultato è uno sticker unico e personale, perfetto per esprimere le proprie emozioni in modo originale e divertente.

Inoltre, la condivisione di sticker pack diventa ancora più facile: se si trova un set di sticker che si sa piacerà a un amico, ora è possibile condividerlo direttamente all’interno della chat, semplificando ulteriormente l’esperienza di comunicazione.

WhatsApp: novità per le reazioni

Un altro aggiornamento importante riguarda le reazioni ai messaggi. WhatsApp ha introdotto le reazioni rapide: ora è possibile reagire a un messaggio semplicemente facendo doppio tap su di esso.

Questa novità velocizza le interazioni e permette di esprimere rapidamente il proprio parere o la propria emozione di fronte a un messaggio ricevuto. Inoltre, è stata migliorata anche la navigazione tra le reazioni più utilizzate, rendendo la ricerca più fluida e intuitiva.

WhatsApp: quando arrivano e novità

Quelle appena annunciate da WhatsApp sono novità “server side“, che vengono cioè abilitate da remoto da Meta.

Per questo non c’è bisogno di una versione specifica dell’app, ma potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni prima di vedere apparire tutte le nuove funzioni sul proprio profilo WhatsApp.