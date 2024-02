WhatsApp Web, come riprodurre video in modalità PiP

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com

La modalità Picture-in-Picture, detta anche PiP, per la riproduzione dei video è integrata in WhatsApp Web e migliora l’usabilità dell’applicazione anche per quanto riguarda la sua versione accessibile tramite browser web.

Si tratta di una funzione molto comoda in quanto consente di avviare la riproduzione di un video ricevuto su WhatsApp e continuare a guardarlo anche dopo essere usciti dalla chat con l’utente che ha inviato il video per, ad esempio, rispondere al messaggio ricevuto da un altro contatto.

Come detto in precedenza, questa funzione è integrata in WhatsApp Web e non deve essere attivata con l’aggiunta di software esterno. Basta premere un tasto, durante la riproduzione del video, per attivare la modalità PiP che può fare la differenza nella scelta tra WhatsApp e Telegram come app da usare su desktop.

Ecco come utilizzare la modalità PiP su WhatsApp Web.

Come accedere a WhatsApp Web

Prima di descrivere capire come usare la modalità PiP su WhatsApp Web andiamo a riepilogare la procedura da seguire per accedere alla versione per browser web di WhatsApp. Si tratta di un’operazione di pochi secondi. Basta aprire il browser e digitare l’indirizzo web.whatsapp.com.

A questo punto è necessario accoppiare il proprio smartphone al browser tramite il codice QR. Dall’app Android di WhatsApp basta premere sui tre puntini in alto e poi su Dispositivi collegati > Collega un dispositivo, andando poi a inquadrare il codice QR.

Stessa procedura su iPhone dove è necessario andare in Impostazioni > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo per completare l’operazione. Terminata la configurazione, WhatsApp Web sarà utilizzabile liberamente tramite il proprio browser web.

Come funziona la modalità PiP di WhatsApp Web

Utilizzare la modalità PiP su WhatsApp Web è semplicissimo. Una volta ricevuto un video, infatti, per avviarne la riproduzione è sufficiente premere sull’icona Play situata sull’anteprima del video stesso. A questo punto, WhatsApp Web avvierà la riproduzione del contenuto multimediale sfruttando il player integrato che occuperà quasi tutta la scheda del browser, rendendo inaccessibili le altre chat.

Grazie alla modalità Picture-in-Picture, però, è possibile utilizzare WhatsApp anche durante la riproduzione del video appena ricevuto. Basta portare il mouse sull’angolo in alto a destra del video in riproduzione e premere sull’icona dei due rettangoli che apparirà al passaggio del puntatore del mouse. Si tratta dell’icona che consente di attivare la riproduzione in modalità PiP del video che si stava guardando tramite WhatsApp Web.

Da notare che la modalità Picture-in-Picture, per il momento, non è disponibile con l’app desktop di WhatsApp. Per sfruttare questa funzione dal proprio computer è necessario ricorrere alla web della popolare applicazione di messaggistica.