Windows 10: arriva l'aggiornamento che risolve tutti i problemi

È partita nelle scorse ore la distribuzione dell’aggiornamento cumulativo opzionale KB5003690 per le ultime versioni di Windows 10 – 2004, 20H2 e 21H1. Va detto subito che si tratta di un pacchetto da installare manualmente se lo si volesse testare poiché disponibile in anteprima rispetto al rilascio “per tutti" che dovrebbe coincidere con il Patch Tuesday di luglio.

Al contrario delle patch che arriveranno con il Patch Tuesday di luglio l’aggiornamento cumulativo opzionale per Windows 10 non include fix di sicurezza, ma solo bugfix e miglioramenti alle prestazioni o alle funzionalità esistenti. L’aggiornamento KB5003690 per Windows 10 introduce anche il Flash Removal Package che rimuove il Plugin Flash a 32-bit. Per ottenerlo basta cercare i nuovi aggiornamenti tramite Windows Update e premere su Scarica e installa sotto la voce del pacchetto in questione. Si può scaricare e installare manualmente anche via Microsoft Update Catalog. La principale novità dell’aggiornamento mette una pezza sul problema insorto con la release precedente che aveva dato vita ad alcuni problemi nel rendering dei giochi.

L’aggiornamento per Windows 10 risolve i problemi con i giochi

Diversi appassionati di videogiochi infatti, dopo aver aggiornato Windows 10 con il precedente KB5000842, avevano lamentato frame rate incostanti anche su macchine dalle caratteristiche tecniche notevoli, stuttering e fluidità variabile anche con V-Sync attivo. Problemi che hanno riguardato tanto gli utenti con GPU Nvidia che AMD, mentre nei casi peggiori si è andati incontro a freeze e schermate blu della morte (Blue Screen Of Death, BSOD).

Prima dell’arrivo di KB5003690 per Windows 10 le uniche soluzioni erano rappresentate dalla disinstallazione del pacchetto KB5000842 oppure dall’installazione di un fix di emergenza rilasciato dalla stessa Microsoft. Con la distribuzione del pacchetto KB5003690, che avverrà il prossimo 13 luglio, i problemi saranno acqua passata per tutti.

Oltre dei problemi con i videogiochi, l’aggiornamento KB5003690 per Windows 10 si occupa di risolvere la riproduzione sfocata di testo e icone di Notizie e interessi sulla barra delle applicazioni: adesso la visualizzazione del widget dovrebbe essere rientrata nella normalità.

Il changelog dell’aggiornamento KB5003690 per Windows 10

Di seguito il changelog che accompagna l’aggiornamento KB5003690 per Windows 10, mentre a questo indirizzo è possibile consultare la lista completa delle novità.