Windows 10, l'aggiornamento di settembre aumenta la sicurezza

Rispettando la tradizione, Microsoft ha rilasciato il “Patch Tuesday” di settembre, cioè l’aggiornamento cumulativo mensile che viene rilasciato il secondo martedì di ogni mese per chiudere le falle alla sicurezza di Windows 10, e non solo, scoperte nelle settimane e nei mesi precedenti.

Questo mese il Patch Tuesday è parecchio robusto e contiene ben 129 fix ad altrettanti problemi, tra i quali 105 vulnerabilità definite “importanti“. Oltre alle vulnerabilità del sistema operativo, tra le 129 fix ci sono anche diverse patch per problemi di sicurezza in 15 prodotti Microsoft totale. La buona notizia è che, per quanto risulta a Microsoft, nessuna di queste vulnerabilità è stata ancora scoperta e utilizzata attivamente in nessun attacco hacker. Trattandosi di un update di sicurezza tutti gli utenti lo troveranno automaticamente tra gli update da installare nell’app Windows Update. Pochi giorni fa Microsoft aveva rilasciato un altro grosso update a sorpresa, che non riguardava però la sicurezza.

Windows 10: i problemi risolti dall’update

Tra le 129 falle risolte da Microsoft 32 permettevano l’esecuzione di codice pericoloso da remoto e 20 di queste erano definite “critiche“. La cosa ancor più preoccupante è l’elevato numero di prodotti e servizi Microsoft che sono risultati vulnerabili e, quindi, da correggere.

Microsoft Edge (sia la vecchia versione che la nuova basata su Chromium), Internet Explorer, SQL Server, Microsoft Office, Microsoft Office Services and Web Apps, Microsoft Dynamics, Visual Studio, Microsoft Exchange Server, Microsoft OneDrive e Azure DevOps sono tutti applicativi che potevano essere attaccati da un hacker.

Come Installare il Patch Tuesday

Il Patch Tuesday è un aggiornamento di sicurezza, quindi è obbligatorio installarlo. Windows Update lo scarica in autonomia, per poi invitare l’utente a installarlo e riavviare il PC. E’ anche possibile fare tutto ciò manualmente, per accelerare i tempi.

Basta aprire l’app di Windows Update e cercare nuovi aggiornamenti disponibili. Il Patch Tuesday di settembre 2020 è quello chiamato “Aggiornamento cumulativo per Windows 10 Version 2004 per sistemi basati su x64 (KB4571756)“. Il computer potrebbe essere riavviato più volte consecutivamente per installare l’aggiornamento.