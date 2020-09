Windows 10, Microsoft rilascia un aggiornamento a sorpresa: di che si tratta

Il “Patch Tuesday” di settembre arriverà solo domani, ma Microsoft ha rilasciato nei giorni scorsi un altro grosso aggiornamento per Windows 10, il KB4571744. Si tratta di un update per i sistemi operativi aggiornati al “May Update” del 2020 e che porta con sé un bel po’ di correzioni ad altrettanti bug.

Molti di questi, tra l’altro, sono bug già noti e che dovevano essere risolti dall’aggiornamento cumulativo di agosto. Ma, a quanto pare, non tutti i sistemi sui quali è stato installato l’ultimo “Patch Tuesday” hanno visto sparire i problemi e, così, Microsoft ha deciso di rilasciare un secondo aggiornamento cumulativo. Ma non è l’unica cosa strana successa negli ultimi giorni: la casa di Redmond, infatti, pochi giorni fa ha bloccato l’aggiornamento di alcuni computer, per un grave problema al modem WWAN LTE che impedisce la navigazione su Internet. Ma questo problema, stranamente, non è tra quelli risolti con l’update KB4571744.

Update KB4571744: cosa cambia

I bug corretti dall’aggiornamento KB4571744 per Windows 10 sono tantissimi: ben 73. Si tratta, quindi, di un vero e proprio aggiornamento cumulativo a tutti gli effetti, che riguarda anche componenti del sistema operativo importanti come il riconoscimento facciale e dell’impronta digitale Windows Hello, Esplora file, applicazioni che ci mettono troppo tempo ad aprirsi, applicazioni Microsoft Office che invece si chiudono senza motivo e persino dei crash improvvisi di Windows Update.

Tuttavia Microsoft specifica che non si tratta di un aggiornamento di sicurezza: non vengono risolte falle o bug critici, ma solo malfunzionamenti del sistema operativo o di app. Per questo l’aggiornamento resta facoltativo e spetta all’utente scegliere se scaricarlo e installarlo.

Come installare l’update KB4571744

Chi, nelle ultime settimane, ha sperimentato un comportamento strano del sistema operativo o di qualche app molto probabilmente troverà all’interno delle 73 correzioni introdotte dal KB4571744 la soluzione ai problemi riscontrati. Chi invece non ha problemi può tranquillamente saltare questo aggiornamento.

Microsoft sta distribuendo l’aggiornamento KB4571744 tramite Windows Update, quindi chi lo volesse installare non dovrà fare altro che aprire Windows Update, verificare la disponibilità di aggiornamenti e visualizzare gli aggiornamenti facoltativi.

Si aprirà una nuova finestra all’interno della quale l’utente dovrà fare click su “Altri aggiornamenti“, selezionare il KB4571744 e poi fare click su “Scarica e installa“. Al termine dell’installazione la build di Windows 10 sarà portata alla versione 19041.488.