Windows 10, nuovi problemi con l'aggiornamento: cosa sta succedendo

La scorsa settimana Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento Patch Tuesday, un update mensile dedicato alla sicurezza del sistema operativo. Solitamente vengono corretti problemi riguardanti bug e vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio i dati degli utenti se venissero utilizzati dagli hacker. Per questo motivo si tratta di un update molto importante e atteso da tutti gli utenti.

L’ultimo aggiornamento Patch Tuesday rilasciato il 16 aprile, però, ha alcuni problemi. Purtroppo non si tratta di una novità: negli ultimi mesi gli update rilasciati da Microsoft correggono alcuni bug, ma ne creano di nuovi. Ed è successo anche questa volta. A darne notizia è il sito web wincentral.com che ha raccolto i commenti di molti utenti che hanno avuto problemi con l’installazione dell’update KB4549951 (nome in codice dell’aggiornamento). File eliminati dall’hard disk, microfoni, webcam e porte USB che hanno smesso di funzionare e antivirus che non si attiva sono solo alcuni dei malfunzionamenti registrati dagli utenti.

Aggiornamento Patch Tuesday aprile 2020 Windows 10: problemi per gli utenti

Non uno, non due, non tre, ma sono almeno una mezza dozzina i diversi problemi che gli utenti hanno riscontrato durante l’installazione dell’aggiornamento KB4549951, nome in codice del Patch Tuesday di aprile 2020.

Wincentral.com ha raccolto un paio di commenti di utenti che hanno avuto problemi e che fanno capire perfettamente cosa sta accadendo.

Si parte con il codice errore 0x800f081f, che non permette l’installazione dell’ultimo aggiornamento di Windows 10. L’utente scarica l’update sul proprio computer, ma quando fa partire l’aggiornamento appare un messaggio di errore che comunica l’impossibilità di continuare l’installazione. Questo vuol dire che gli utenti non possono installare le patch che mettono al sicuro il PC dall’attacco degli hacker.

Altri utenti segnalano, invece, altri codici di errore: 0x800f0985, 0x800f0900, 0x80073712. A cosa corrispondono? A dei problemi piuttosto gravi: dopo l’installazione del Patch Tuesday di aprile 2020 il microfono, la webcam e le porte USB del PC non funzionano. Si tratta di tre componenti fondamentali per un computer, soprattutto in questo periodo in cui milioni di persone lavorano in modalità smart working e le utilizzano per videoconferenze e riunioni di lavoro.

I problemi non sono finiti qui. Altre segnalazioni aggiungono nuovi malfunzionamenti: dopo l’installazione dell’update alcuni file spariscono dall’hard disk, come se fossero stati cancellati in automatico; Windows Defender, l’antivirus integrato in Windows 10, smette di funzionare e non si riesce ad attivarlo.

Come potrete capire, si tratta di problemi abbastanza gravi e che Microsoft sta già cercando di risolvere.

Come risolvere i problemi di Windows 10 causati dall’aggiornamento

In attesa che Microsoft risolva i problemi con una nuova patch, l’unica alternativa è disinstallare temporaneamente l’aggiornamento KB4549951, ma solo nel caso in cui abbiate uno di questi malfunzionamenti. Infatti, si tratta di un update di sicurezza che risolve tre vulnerabilità molto gravi e che espongono il PC all’attacco degli hacker.

Come fare per disinstallare l’aggiornamento Patch Tuesday di aprile 2020? Bisogna aprire le Impostazioni, premere su Aggiornamenti e sicurezza e poi selezionare Windows Update dalla colonna di sinistra. Cliccate su “Visualizza cronologia deglli aggiornamenti” e dalla pagina che si andrà ad aprire, premere su “Disinstallare aggiornamenti”. A questo punto si aprirà una nuova pagina e dovrete selezionare l’aggiornamento KB4549951 per poterli disinstallare.