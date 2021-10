Xbox, arrivato l'aggiornamento di ottobre: le novità

Xbox migliora ancora grazie all’aggiornamento di ottobre. La “battaglia" con Sony PlayStation che la console di Microsoft conduce da tempo passa anche e soprattutto dai dettagli, dal momento che il livello raggiunto dopo anni di evoluzione ai massimi livelli, e l’ultimo aggiornamento non fa che migliorare le capacità di Xbox.

Le novità di questo mese sono incentrate sul passaggio alla risoluzione 4K nativa della dashboard di Xbox Series X, dell’introduzione combinata di modalità notte e di un filtro per la luce blu e di una migliore integrazione delle impostazioni relative all’accessibilità. Le novità, come sempre, hanno già affrontato una fase di test presso i Microsoft Insider, ossia gli sviluppatori o gli utenti “normali" che hanno deciso di partecipare alle fasi di test beta provando le novità in anteprima anche per segnalare a Microsoft la presenza di bug o malfunzionamenti che affliggono le stesse. Ecco tutte le novità incluse nell’aggiornamento per Xbox di ottobre 2021.

Dashboard 4K su Xbox Series X

Non una novità sostanziale, tecnicamente, ma l’arrivo del supporto alla risoluzione 4K sulla dashboard di Xbox Series X farà tirare un sospiro ai perfezionisti. Fino ad ora infatti chi aveva acquistato Xbox Series X anche per la risoluzione 4K ha dovuto accettare il fatto che la dashboard non fosse realizzata nativamente a quella risoluzione, ma venisse “zoomata" partendo dal Full HD.

Questo ha causato una perdita di dettaglio alle animazioni, alle icone e ai testi a coloro che hanno utilizzato Xbox Series X insieme ad un televisore 4K, con alcune componenti della dashboard che, se osservate con attenzione, apparivano leggermente sfocare, poco definite. Con l’aggiornamento di ottobre 2021 per Xbox, finalmente, Microsoft ha messo una pezza: adesso la dashboard è in 4K quindi si vedrà benissimo.

Modalità notte e filtro luce blu

Altra importante novità che arriva con l’aggiornamento di ottobre 2021 per Xbox è quella che riguarda l’introduzione della modalità notte. Così adesso è possibile regolare le fonti di luce affinché risultino meno fastidiose la sera, quando l’ultima cosa di cui ha bisogno l’occhio è quella di essere sollecitato con luci intense.

Dopo l’aggiornamento, l’utente può regolare la luminosità del display ma anche del pulsante power sul controller e l’intensità della luce emessa dalla console.

Novità specifica per Xbox Series X|S che viaggia nello stesso “abitacolo" della modalità notte è l’arrivo di un filtro personalizzabile per la luce blu. Ormai è noto un po’ a tutti che la luce blu non giovi alla nostra vista, per cui non si può non accogliere con favore la possibilità di filtrare i raggi blu / azzurri senza che ne risentano le prestazioni o i clip e gli screenshot catturati dalla Xbox.

Interessante la possibilità di pianificare l’attivazione delle due novità – modalità notte e filtro luce blu – all’interno di una fascia oraria decisa dall’utente o di lasciar fare tutto al software di gestione che può occuparsi di attivarle e disattivarle al tramonto e all’alba.

Impostazioni rapide (quick settings)

L’ultima delle novità introdotte dall’aggiornamento di ottobre 2021 per Xbox è la possibilità di accedere e personalizzare rapidamente le impostazioni di accessibilità aggiungendo il menu Impostazioni rapide alla Guida Xbox: così si possono attivare in un lampo le varie opzioni senza abbandonare il gioco.