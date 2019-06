Xbox Game Pass arriva su Windows 10 con oltre 100 giochi

2 Giugno 2019 - Che il cloud e “l’interoperabilità” tra console, PC e smartphone sia il futuro del mondo gaming è cosa risaputa. Lo dimostra, ad esempio, l’accordo raggiunto nelle scorse settimane tra Sony e Microsoft per creare una piattaforma di cloud gaming congiunta; oppure il rilascio di EA Access anche su PlayStation 4; o, ancora, l’arrivo del PS Remote Play su iPhone.

Insomma, la commistione tra le varie piattaforme è sempre più pronunciata e, da qui a qualche anno, sarà possibile giocare direttamente nel cloud, indipendentemente dal fatto che utilizziamo un computer, un telefonino o una console. Nel frattempo, Microsoft sembra volersi portare avanti con il lavoro e sta per lanciare Xbox Game Pass anche su computer Windows 10. Dalla casa di Redmond fanno sapere che non si tratta di una semplice copia del servizio già disponibile su console, ma di un servizio tutto nuovo che già in partenza avrà oltre 100 titoli.

Che cos’è Xbox Game Pass

Per i profani del settore (o del mondo gaming targato Microsoft), Xbox Game Pass è il servizio di cloud gaming della casa di Redmond che consente di scaricare videogame da Internet pagando un abbonamento mensile. Insomma, una sorta di Netflix dei videogame che, sino a oggi, è stata un’esclusiva della console targata Microsoft. Abbonandosi a Xbox Game Pass è possibile scaricare sulla propria console una selezione di titoli scelti direttamente dal team Xbox. I giochi possono essere scaricati e installati tutte le volte che si vuole (o, almeno, fino a che si continuerà a pagare l’abbonamento).

Quando arriva Xbox Game Pass su PC e quanto costa

Maggiori dettagli sul funzionamento di Xbox Game Pass su Windows 10 saranno dati nel corso dell’E3, la fiera dedicata al mondo del gaming che prenderà il via il prossimo 9 giugno. Secondo le prime notizie fatte trapelare da Microsoft, Xbox Game Pass per Windows 10 sarà supportato da oltre 75 case sviluppatrici e, al momento del lancio, avrà oltre 100 titoli scaricabili e giocabili. Tra i vari giochi disponibili dovremmo trovare Forza Horizon 4, Halo Wars 2, Gears of War 4 e Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection.

Al momento non si hanno notizie, invece, sui costi: facile ipotizzare che il costo non differisca dall’abbonamento che si paga oggi su Xbox, ma gli utenti sperano che pagando una sola volta possano utilizzare il game pass sia su PC Windows 10 sia sulla console di casa Microsoft.