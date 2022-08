Xiaomi 12, l’offerta è incredibile: prezzo mai visto prima

Oramai siamo arrivati ad agosto e abbiamo le idee abbastanza chiare su quali sono i requisiti per uno smartphone per essere definito un top di gamma nel 2022. E uno di questi prevede la presenza di un processore di nuova generazione che assicura prestazioni ben oltre la media. Come ad esempio lo Snapdragon 8 Gen 1 che troviamo in moltissimi smartphone top usciti in questi mesi. Anche sullo Xiaomi 12, dispositivo premium lanciato dall’azienda cinese nei primi mesi del 2022. Smartphone che rispetto al passato ha mantenuto un prezzo stabile per molti mesi, ma che oggi finalmente lo troviamo in offerta al minimo storico. Il merito è dello sconto di ben 150€ che troviamo su Amazon e che lo fa diventare un best buy. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Lo Xiaomi 12 è un vero smartphone premium, come dimostra il comparto fotografico, ma soprattutto le tecnologie sviluppate dall’azienda cinese per migliorare la qualità delle immagini. Gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono in nostro soccorso nelle situazioni più complicate, soprattutto quando cerchiamo di registrare video o scattare foto nelle ore notturne. Ottimo anche il display che, oltre a essere compatto, ha anche un refresh rate a 120Hz che lo rende super fluido in qualsiasi situazione.

Xiaomi 12: la scheda tecnica

La caratteristica che subito salta all’occhio è il comparto fotografico. Xiaomi ha lavorato molto sull’intelligenza artificiale e sugli algoritmi per migliorare la qualità degli scatti. Il merito, però, è anche dei sensori: quello principale è da ben 50MP e poi troviamo un sensore ultra-grandangolare da 13MP e un obiettivo macro da 5MP. Le modalità Night Video e Night View Multi-Scena sono quelle che sfruttano maggiormente le novità AI e permettono di scattare foto e registrare video di ottima qualità anche al buio. Altrettanto valida è la modalità Ritratto, anche quando scattiamo selfie.

Lo Xiaomi 12 è molto interessante anche per le dimensioni. Rispetto a tanti altri top di gamma che troviamo sul mercato è molto compatto, grazie all’assenza delle cornici e a uno schermo da 6,28". Il display supporta anche un refresh rate fino a 120Hz che rende l’utilizzo molto fluido con qualsiasi tipo di applicazione. A gestire il tutto c’è il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

La batteria è da 4500mAh e supporta la ricarica rapida a 67W che permette di avere il 100% di autonomia in circa 30 minuti. Xiaomi ha dotato lo smartphone anche di un avanzato sistema per la dissipazione del calore, in modo che la temperatura delle varie componenti sia sempre sotto controllo.

Xiaomi 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo Xiaomi 12 in offerta a un prezzo di 649,90€, con uno sconto sul prezzo di listino del 19%. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e acquistandolo adesso si risparmiano 150€ e si approfitta dello stesso prezzo del Prime Day. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Lo smartphone viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Così vi arriverà prima dell’inizio delle vacanze e potrete immortalare ogni singolo momento.

