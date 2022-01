Xiaomi 12 Ultra arriva a marzo con un super zoom

Dopo la presentazione di Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro, che hanno sfoggiato caratteristiche molto interessanti, si attende il debutto di Xiaomi 12 Ultra, lo smartphone più prestazionale della serie. Finalmente, sembra trapelare qualche indiscrezione riguardante la sua fotocamera che dovrebbe essere qualcosa di inedito.

È ancora una volta il leaker DigitalChatStation a rivelare alcuni dettagli riguardo al modello in questione, che figura con il nome in codice “L1”. Purtroppo i dettagli non sono tanto numerosi quanto avremmo desiderato, ma potrebbero fornirci qualche suggerimento importante riguardo alle prestazioni fotografiche di Xiaomi 12 Ultra. Anche lo scorso anno, 11 Ultra aveva sorpreso tutti per la qualità della sua fotocamera e Xiaomi è attesa al bis col nuovo top di gamma della serie 12. In attesa di informazioni più precise e qualche rivelazione ufficiale da parte dell’azienda, proveremo a ricostruire la scheda tecnica del dispositivo.

Xiaomi 12 Ultra, come sarà

Prendendo spunto dalle differenze fra Xiaomi 11 Pro e Xiaomi 11 Ultra, due telefoni aventi le stesse dimensioni e la stessa tipologia di display, Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere esteticamente molto simile alla variante Pro della serie 12. Quindi, dovrebbe arrivare con un display 2K da 6,73 pollici di tipo LTPO, con frequenza di aggiornamento variabile fra 10 e 120 Hz e luminosità molto elevata.

A livello di hardware, le differenze potrebbero essere ben poche: al di là di un maggiore quantitativo di memoria interna (fino a 512 GB), possiamo aspettarci lo Snapdragon 8 Gen 1 e batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida fino a 120 Watt e wireless fino a 50 Watt.

Ciò che dovrebbe cambiare significativamente è il comparto fotografico, con Xiaomi 12 Ultra che andrebbe ad incrementare le prestazioni della fotocamera. In particolare, secondo quanto riferisce DigitalChatStation, potrebbe adoperare un sensore con ottica periscopica, in grado di effettuare uno zoom ottico 5x, che si andrebbe ad aggiungere agli altri tre. In base a precedenti indiscrezioni, l’obiettivo principale dovrebbe essere l’ISOCELL GN5 di Samsung da 50 megapixel, successore dell’ISOCELL GN2 adoperato su Xiaomi 11 Ultra.

Qualcuno aveva anche ipotizzato che Xiaomi 12 Ultra potesse ottenere la certificazione Leica, esattamente come gli smartphone Huawei. Al momento, però, non arrivano né conferme né smentite a riguardo.

Xiaomi 12 Ultra, quando arriva

Lo smartphone potrebbe fare il suo debutto nel mese di marzo, come avvenuto lo scorso anno per il suo predecessore. Considerato che siamo ancora in attesa del lancio globale degli altri smartphone della serie 12 – che sono già disponibili in Cina – Xiaomi 12 Ultra dovrebbe arrivare in Europa con qualche settimana di ritardo.

Per quanto riguarda i prezzi, è inutile dire che non sarà economico. Basti pensare che Xiaomi 12 Pro parte da 4.699 yuan (650 euro) e raggiunge i 5.399 yuan (750 euro) e per Xiaomi 12 Ultra è lecito ipotizzare un prezzo di almeno 1.000 yuan in più (circa 150 euro). Naturalmente, con costi di logistica e tasse, nel nostro paese ci sarebbe un ulteriore incremento.