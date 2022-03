Xiaomi 12 Ultra: batteria e fotocamera super

Nell’attesa della presentazione ufficiale, arrivano nuovi dettagli (non ufficiali) sullo Xiaomi 12 Ultra. Il noto leaker cinese Digital Chat Station (@DCS) ha, infatti, rivelato che lo smartphone godrà di una batteria con una ricarica rapida straordinariamente veloce e di un comparto fotografico incredibile.

Digital Chat Station ha affermato, come sempre sul sito di microblogging cinese Weibo, che lo Xiaomi 12 Ultra sfoggerà un modulo fotografico particolarmente grande, sostenendo anche che conterà su un obiettivo dell’inedita serie IMX800, targata Sony. Il sensore in questione – il principale del comparto – dovrebbe essere da 50 MP, mentre gli altri tre dovrebbero essere da 48 MP. Con questo modello Xiaomi abbandonerà, molto probabilmente, il sistema dello schermo secondario visto sullo Xiaomi 11 Ultra dell’anno scorso. La scelta dovrebbe derivare dall’esigenza di offrire più spazio alla ricca configurazione fotografica.

Xiaomi 12 Ultra: ricarica da 120W

Stando a quanto sostenuto da Digital Chat Station, il nuovo Xiaomi 12 Ultra avrà a bordo una batteria abbastanza capiente e, soprattutto, dotata del supporto per la ricarica rapida da ben 120W. Il tipster ha anche dichiarato che, allo stesso modo dello Xiaomi 12 Pro (presentato a dicembre 2021), il nuovo telefono dovrebbe contare su una soluzione con batteria a cella singola.

Questa soluzione occupa meno spazio, quindi permette di inserire una batteria più grande, ma aumenta il rischio di surriscaldamento dell’accumulatore. Per questo lo smartphone dovrebbe essere dotati dei chip proprietari Pengpai P1 e Surge P1, entrambi dedicati alla gestione della ricarica veloce grazie all’intelligenza artificiale.

Grazie a questi chip, quindi, per ricaricare al 100% la batteria dello Xiaomi 12 Pro servono meno di 20 minuti, ma nel caso di Xiaomi 12 Ultra (che avrà una batteria da 4.900 mAh, mentre sul 12 Pro è da 4.600 mAh) servirà qualche minuto in più.

Serie Xiaomi 12: arrivano le versioni global

Nell’attesa di assistere al debutto dello Xiaomi 12 Ultra, il colosso cinese ha confermato che la serie Xiaomi 12 versione global sarà annunciata il 15 marzo. Per quanto riguarda il costo, si dovrebbe partire dai 600/700 euro per il più economico Xiaomi 12X con 128 GB di storage, arrivare agli 899 euro per la variante standard Xiaomi 12 con 128 GB di memoria interna e a ben 1.099 euro per il 12 Pro con 128 GB di memoria.

Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale dei tre attesi terminali per scoprire i prezzi definitivi.