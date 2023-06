Xiaomi 12T, il prezzo scende al minimo storico: sconto mai visto prima

Quando si parla di smartphone top, c’è un’azienda che in questi anni ci ha sempre stupito per i suoi dispositivi super performanti e disponibili a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla concorrenza. Stiamo parlando di Xiaomi: il colosso cinese è oramai un punto di riferimento nel mercato italiano e quando si vuole acquistare un nuovo telefono, è uno dei primi brand a cui si pensa. Negli ultimi mesi Xiaomi ha ampliato la propria offerta con diversi smartphone interessanti, tra cui lo Xiaomi 12T, dispositivo ultra-top che assicura prestazioni elevatissime, sia grazie a un processore di ultima generazione sia grazie alla presenza di un sensore fotografico di livello professionale.

Lo Xiaomi 12T è uno smartphone pensato appositamente per avere un rapporto qualità-prezzo decisamente migliore rispetto ai principali concorrenti. Rapporto qualità-prezzo che oggi diventa eccezionale. Il merito è dello sconto del 26% che troviamo su Amazon e che fa scendere il prezzo al minimo storico: si risparmiano più di 150€. Lo si paga quanto un ottimo medio di gamma, ma in realtà si sta acquistando un dispositivo che per molte caratteristiche è vicino agli smartphone premium. Un’occasione da non farsi scappare per nessun motivo: avete tra le mani una delle migliori promo di questo inizio settimana.

Xiaomi 12T: scheda tecnica

Uno smartphone che stupisce sotto tanti punti di vista: uno schermo big con ottime caratteristiche, un processore che assicura prestazioni elevatissime e infine una batteria che si ricarica in soli 20 minuti. Un telefono pensato per la vita di tutti i giorni e che non ti lascia mai a piedi. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo da uno dei punti di forza: il comparto fotografico. Xiaomi ha dotato il suo telefono top di gamma di un comparto variegato e che punta tantissimo sulla fotocamera principale da 108MP di livello professionale. Fotocamera dotata anche di stabilizzatore ottico dell’immagine che assicura foto e video perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. A supporto un sensore ultra-grandangolare e una fotocamera macro utili in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale è da 20MP.

Altrettanto ottimo lo schermo. Sullo Xiaomi 12T troviamo un display AMOLED CrystalRes da 6,67" con risoluzione FHD e luminosità elevatissima. Il pannello è progettato per prendersi cura anche dei nostri occhi, in modo da non affaticarli troppo anche dopo tante ore di utilizzo, e inoltre ha una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 8100-Ultra che assicura prestazioni elevatissime e integra anche il modem per il 5G. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con l’ultima chicca assicurata dallo Xiaomi 12T: la batteria da 5.000mAh con un’autonomia fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa. Grazie alla ricarica da 120W si ha il 100% di carica in appena 20 minuti. Xiaomi ha dotato lo smartphone di tecnologie all’avanguardia e di un sistema di raffreddamento top per non rovinare le componenti interne. Insomma, uno smartphone che non vi deluderà e che garantisce prestazioni elevate in qualsiasi situazione.

Xiaomi 12T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta esagerata per lo Xiaomi 12T. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 26% a un prezzo di 442,60€. Si tratta del minimo storico e della prima vera offerta disponibile per questo smartphone da quando è stato lanciato. Si risparmiano poco più di 150€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. La promo non ha una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

