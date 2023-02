Scoperta la verità sul prossimo Xiaomi

Al prossimo Mobile World Congress di Barcellona Xiaomi presenterà almeno due smartphone della serie Xiaomi 13. Il primo è il nuovo flagship Xiaomi 13 già visto in Cina e che finalmente approda anche nel Vecchio Continente. Il secondo modello, se le indiscrezioni trapelate verranno confermate sarà lo Xiaomi 13 Lite 5G, che non è altro se non lo Xiaomi Civi 2 (in foto) rinominato, che il brand cinese ha presentato di recente nei confini nazionali. La certezza arriva da un video unboxing che sta circolando nelle ultime ore, dal quale si vede che, una volta aperta la scatola, Xiaomi 13 Lite 5G e Xiaomi Civi 2 sono esattamente lo stesso telefono.

Xiaomi 13 Lite 5G, caratteristiche tecniche

Xiaomi 13 Lite 5G è uno modello di fascia medio alta, con un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Adreno 662 che ha prestazioni vicine al più famoso Snapdragon 870 già visto su tanti modelli "quasi top" del 2022. A questo SoC Xiaomi affianca 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo ha una diagonale di 6,55 pollici ed è di tipo AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Il pannello, da 10 bit e compatibile Dolby Vision, ha un dimming molto alto pari a 1.920 Hz, quindi riesce ad umentare o diminuire la sua luminosità in modo estremamente veloce. La luminosità di picco, invece, arriva a 1.000 nit.

Il comparto fotografico vede la presenza di un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP a cui vengono affiancati un sensore grandangolare da 20 MP e un macro da 2MP. Senza dubbio spiccano i due sensori nella parte frontale del dispositivo adibiti a selfie e videochiamate. Troviamo infatti un grandangolare standard da 32 MP e anche un ultra grandangolare sempre da 32 MP.

Una batteria è da 4.500 mAh e compatibile con la ricarica rapida a 67W, mentre non mancano le connessioni più attuali, quali WiFi 6E e Bluetooth 5.3, garantite dal SoC Qualcomm. Altra caratteristica da segnalare è la presenza di un sensore di impronte digitale integrato nel display.

L’unico dubbio riguarda la scelta del sistema operativo. Infatti lo Xiaomi Civi 2 5G in Cina è stato lanciato con Android 12 interfaccia MIUI 13, ma non ci stupiremmo che per la versione destinata ai mercati globali possa presentarsi con Android 13 a bordo.

Xiaomi 13 Lite 5G: disponibilità e prezzi

Se il lancio ufficiale, come trapelato, avverrà al MWC 2023 (che si svolgerà dal 27 febbraio al 2 marzo), è prevedibile che lo Xiaomi 13 Lite 5G possa essere disponibile in Italia da marzo, o al massimo da aprile. Ovviamente non c’è ancora un prezzo ufficiale, ma a titolo di confronto lo Xiaomi Civi 2 in Cina è stato lanciato a un prezzo di 2.499 yuan (versione 8 GB/256 GB), che al cambio attuale equivalgono a circa 340 euro.

Tra tasse e spese di importazioni possiamo quindi aspettarci in Italia un costo tra i 450 e i 500 euro, cioè il prezzo di un tipico smartphone di fascia media 2023.