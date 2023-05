Xiaomi 13 Ultra avrà un prezzo eccezionale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi 13 Ultra sta per arrivare in Europa e a darne conferma sono i diversi rivenditori che hanno pubblicato sui loro siti il prezzo del nuovo cameraphone. A rassicurare ulteriormente i consumatori c’è anche la dicitura “spedizione entro 5-7 giorni lavorativi”, che attesta l’arrivo del nuovo top di gamma di Xiaomi in tempi davvero brevissimi.

Del resto l’indiscrezione era già nell’aria da qualche tempo e dopo che su un e-commerce francese il prezzo di lancio è stato fissato a 1.499 euro, in molti hanno dato per scontato un trattamento simile anche per il resto d’Europa e non hanno sbagliato di molto.

Xiaomi 13 Ultra: il prezzo in Europa

Stando a quanto apparso sui vari e-commerce in diversi paesi de Vecchio Mondo, scopriamo che il prezzo del nuovo smartphone di Xiaomi sarà:

Xiaomi 13 Ultra – 12/512 GB: 1.299 euro (Olanda)

Xiaomi 13 Ultra – 12/512 GB: 1.299 euro (Germania)

Xiaomi 13 Ultra – 12/512 GB: 1.320 euro (Irlanda)

Xiaomi 13 Ultra – 12/512 GB: 1.499 euro (Francia)

Al momento non sono disponibili i prezzi relativi agli altri tagli di memoria e non è escluso che l’azienda abbia deciso di esportare solo questa versione. Come evidente l’Italia non appare in questa lista, ma difficilmente il costo dello smartphone potrà essere tanto più alto rispetto a quelli indicati e, con buona possibilità, anche nel nostro paese arriverà alle stesse condizioni di acquisto.

Una fascia di prezzo sicuramente interessante, soprattutto perché si tratta di uno smartphone top di gamma (il “re dei cameraphone” come è stato definito più volte) e perché la confezione comprende anche un caricabatterie da 90 W con il relativo cavo USB-C e una custodia protettiva.

Inoltre, volendo fare un paragone con la concorrenza, appare altrettanto evidente che Xiaomi voglia lanciare il suo guanto di sfida al Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile a 1.460 euro nella stessa configurazione 12/512 GB o l’iPhone 14 Pro Max, che costa ben 1.696 euro per la versione con 512 GB di archiviazione.

Xiaomi 13 Ultra: scheda tecnica

Il nuovo cameraphone di Xiaomi ha un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici, con risoluzione 3.200×1.440 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con 12 o 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Trattandosi del re dei cameraphone il comparto fotografico è di altissimo livello con quattro sensori da 50 MP, di cui tre con OIS, con ottiche realizzate in collaborazione con Leica e una fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’NFC, il sensore a infrarossi, l’USB-C 3.2 e i diversi sistemi per la localizzazione satellitare. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 90W, ricarica wireless da 50 W e reverse wireless charging a 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI 14.