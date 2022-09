Xiaomi Civi 2 arriva a fine mese: è il primo con 7 Gen 1

A breve Xiaomi lancerà un nuovo smartphone, pensato per gli utenti che preferiscono dispositivi dal design sottile ed elegante, e che amano scattare selfie. Si tratta dello Xiaomi Civi 2 (nome in codice "Ziyi"), successore dell’attuale Civi 1S (in foto), che potrebbe approdare sul mercato globale come Xiaomi 12 Lite 5G NE o Xiaomi 13 Lite.

Il device, tra le varie caratteristiche, avrà a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 al posto dello Snapdragon 778G+ del Civi 1S. Molto probabilmente, quindi, Civi 2 sarà il primo smartphone con il nuovo chip di fascia media di Qualcomm. E questo lo rende ancor più interessante.

Xiaomi Civi 2: quando arriva e come sarà

La presentazione ufficiale del nuovo telefono di Xiaomi dovrebbe svolgersi entro la fine di questo mese e la conferma è arrivata dalle stringhe di codice della MIUI (l’interfaccia grafica degli smartphone Xiaomi, basata su Android) che indicano che a bordo dello Xiaomi Civi 2 ci sarà la MIUI 13.

Xiaomi Civi 2 sarà probabilmente dotato di un pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Come chipset, a differenza degli altri suoi predecessori, sarà scelto il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Per quanto riguarda la batteria, non sono emersi dettagli, tuttavia lo smartphone dovrebbe contare sul supporto per la ricarica a 67 W.

Il modulo fotografico posteriore dello Xiaomi Civi 2 ospiterà tre sensori e ci aspettiamo anche in dotazione tecnologie come CyberFocus, la modalità bellezza e funzioni avanzate per la fotocamera frontale: la gamma Civi, infatti, è notoriamente ricca di "Selfie Phone".

Xiaomi Civi 2: il nuovo chip

Il chip Snapdragon 7 Gen 1 del Civi 2 è stato presentato a fine maggio ed è destinato alla fascia medio-alta del mercato, in buona sostanza a quegli smartphone vicini ai top di gamma, ma con prezzi molto più abbordabili.

Costruito con processo produttivo a 4 nm, il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 vanta una CPU con core Cortex-A710 a 2,36 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1,8 GHz e una GPU Adreno 662. Nel Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 è integrato il modem 5G in grado di connettersi anche al 5G con onde millimetriche (è, quindi, il primo SoC di fascia media Qualcomm in grado di utilizzare tutto lo spettro radio 5G, non solo le onde Sub-6 GHz).

Il chip offre anche la connessione WiFi 6 e 6E e il Bluetooth 5.3, ultima versione dello standard per connettere gadget e dispositivi indossabili.

Xiaomi Civi 2: prezzo

Per quanto riguarda il prezzo dello Xiaomi Civi 2, purtroppo non sono ancora emersi rumor. Tuttavia, tenendo conto che il precedente modello Xiaomi Civi 1S è arrivato sul mercato cinese a 2.299 yuan (circa 330 euro al cambio attuale), ci aspettiamo che il nuovo membro della famiglia Civi abbia un prezzo di poco superiore.