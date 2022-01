Xiaomi, con questo extender WiFi in offerta a metà prezzo navighi velocissimo

Uno dei problemi principali di quando si ha un router o modem poco potente è la qualità del segnale nelle stanze più remote dell’abitazione. Se non è possibile posizionare il modem al centro della casa, è probabile che in alcune zone il segnale della rete WiFi sia debole o completamente assente. Per questo motivo sono stati creati dei dispositivi che permettono di estendere il segnale WiFi in tutta l’abitazione senza perdere qualità e velocità. Il loro nome è extender Wi-Fi e hanno un prezzo relativamente basso, a seconda del dispositivo che si vuole acquistare.

Se avete problemi di segnale Wi-Fi in casa, oggi potete acquistare lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 a un prezzo speciale: solo 24,89€, con uno sconto di ben il 53% su quello consigliato. Si tratta di un’offerta davvero interessante per un prodotto di ottima qualità e facile da installare. Funziona con qualsiasi tipo di router, quindi non avrete problemi a collegarlo alla rete internet casalinga. L’extender permette di raggiungere fino a una velocità massima di 1200Mbps (il dato si riferisce a una condizione ideale e soprattutto a una linea internet casalinga che raggiunge questa velocità).

Mi WiFi Range Extender AC1200: le caratteristiche

A cosa serve un extender WiFi? Come si può intuire dal nome, a estendere la rete del WiFi nelle stanze dove non arriva e a migliorare sia il segnale sia la velocità. Purtroppo, la rete WiFi perde di qualità quando deve “attraversare” pareti o se la stanza da raggiungere è troppo lontana. Altro motivo per acquistare un extender è se si hanno costantemente problemi di buffering, ad esempio quando si guarda una serie TV o un film in streaming.

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 serve proprio a questo e permette di avere un Wi-Fi veloce in tutta casa. L’extender di Xiaomi è dual band e funziona sia sulla frequenza 2,4GHz sia 5GHz e combinandole riesce a raggiungere fino a una velocità massima di 1200Mbps (867 Mbps sulla frequenza 5GHz, 300Mbps sulla frequenza 2,4GHz). Logicamente la velocità massima fa riferimento a una condizione ideale e soprattutto su una linea che raggiunge questa velocità.

L’extender è molto semplice da utilizzare e configurare. Sulla scocca è presente anche un indicatore che aiuta a posizionarlo nel miglior posto possibile per avere una copertura ottimale di tutta casa. Inoltre, lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 ha anche una porta ethernet per collegare un dispositivo cablato, come ad esempio uno smart TV o una console. La configurazione avviene tramite l’app Mi Home: in meno di cinque minuti il dispositivo è pronto per offrire il proprio meglio. Come già detto, l’extender è compatibile con qualsiasi tipo di router.

Mi WiFi Range Extender AC1200 in offerta su Amazon: offerta e prezzo

Oggi l’extender Wi-FI di Xiaomi lo troviamo in offerta su Amazon a un super prezzo: solo 24,89€, ben il 53% in meno rispetto a quello consigliato. Praticamente lo si paga meno della metà del prezzo. Un’offerta da non lasciarsi scappare per un dispositivo di buona qualità e che può rivelarsi molto utile nella vita quotidiana. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Per il reso ci sono i classici 15 giorni da quando lo si è acquistato.

