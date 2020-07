Xiaomi Mi 10s, lo smartphone con super fotocamera: le caratteristiche

Tra gli smartphone top di gamma si attende presto l’arrivo di un dispositivo Android: Xiaomi Mi 10S. L’azienda cinese, infatti, sembra non voglia abbandonare una delle sue gamme di smartphone più recenti e voglia continuare a produrre nuovi dispositivi. Inizialmente i dirigenti di Xiaomi avevano assicurato che non avrebbero più prodotto smartphone con il nome Mi 10, ma non sembra che sarà così.

Da tempo diversi rumors indicavano l’arrivo di un nuovo Xiaomi top di gamma, indicando spesso come un Mi 10 Ultra il possibile candidato. Ma probabilmente il Mi 10 Ultra prenderà il nome di Mi 10S, rilanciando una vecchia nomenclatura degli smartphone Xiaomi che negli ultimi anni era andata persa. Come nelle migliori abitudini di Xiaomi, il Mi 10S sarà uno smartphone top di gamma con caratteristiche tecniche elevate, a partire dalla probabile presenza del chipset Snapdragon 865 e 8GB di RAM. Ma il vero punto forte dello smartphone sarà il comparto fotografico: ci dovrebbe essere una fotocamera da almeno 100 Megapixel.

Xiaomi Mi 10S, le caratteristiche

Secondo le indiscrezioni trapelate, Xiaomi Mi 10S sarebbe equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865, con almeno 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Molto interessante anche lo schermo, che dovrebbe avere una diagonale da almeno 7 pollici, anche se sembra essere un po’ troppo esagerata.

La vera regina però è la fotocamera posteriore, che avrebbe un sensore principale da 100 megapixel con a supporto un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo con zoom digitale fino a 120x. Nella parte frontale ci potrebbero essere anche due obiettivi, invece che uno.

Batteria da almeno 5000mAh con supporto per la ricarica rapida a 100 W

Xiaomi Mi 10S o Mi 10 Ultra? I dubbi

Anche se le voci del ritorno del Mi 10S si fanno sempre più insistenti, alcuni ritengono che in realtà le caratteristiche trapelate sul nuovo smartphone top di gamma appartengano a un altro modello Xiaomi, cioè il Mi 10 Ultra. D’altronde, l’azienda cinese aveva già sorpreso tutti lo scorso marzo quando ha lanciato sul mercato la serie Mi 10, che nessuno si attendeva, addirittura in tre modelli: Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Lite 5G.

Questo implica che Xiaomi potrebbe decidere di completare la serie con il Mi 10 Ultra, oppure tornare a stupire i suoi affezionati clienti con un telefono della serie S che da anni non si vedeva in circolazione. Per sapere di quale dei due smartphone si tratta effettivamente, bisognerà attendere che la società cinese faccia chiarezza e il nuovo modello potrebbe essere lanciato sul mercato già entro la fine del 2020.