Xiaomi, la videocamera di sicurezza è l’offerta top di oggi

Le videocamere di sicurezza sono diventate oramai un must have nelle smart home di milioni di italiani. Ma in molti ancora non si fidano di questi piccoli oggetti che riprendono ventiquattro su ventiquattro la nostra vita domestica. Le telecamere, però, si sono rivelate sempre più utili per monitorare da remoto cosa accade in casa quando non ci siamo, soprattutto se abbiamo degli animali. E oggi è il giorno buono per acquistare una videocamera top di gamma a un prezzo scontato: la Xiaomi Mi 360° 2K Pro è in offerta a 48,90€.

Oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene i prodotti Xiaomi negli ultimi anni. L’azienda cinese, oltre a smartphone e smartwatch, produce anche prodotti per la domotica, tra cui la videocamera di sicurezza in offerta oggi su Amazon. Si tratta di una telecamera IP con una risoluzione in 2K che assicura immagini molto nitide, rilevamento umano tramite intelligenza artificiale e una visione notturna a infrarossi. Logicamente è possibile monitorare tutto da remoto tramite l’applicazione.

Telecamera di sicurezza Mi 360° 2K Pro: le caratteristiche tecniche

La Mi 360° 2K Pro è una videocamera di sicurezza molto interessante. Rispetto ad altri modelli presenti sul mercato e che hanno un costo simile offre prestazioni migliori, grazie alle riprese in 2K che forniscono un’immagine nitida. L’obiettivo ha un’apertura focale f/1.4 che lascia entrare molta più luce e le riprese sono sempre molto dettagliate. Rispetto ai modelli precedenti è stata migliorata anche la visione notturna grazie a nuovi sensori a infrarossi che funzionano anche in condizioni di scarsa illuminazione. In ogni momento è possibile monitorare da remoto cosa sta avvenendo in casa utilizzando l’app per lo smartphone.

Una particolarità di questa videocamera di sicurezza di Xiaomi è la possibilità di interagire da remoto con le persone che sono in casa grazie all’audio bidirezionale. La qualità delle immagini è importante, ma ancora di più lo è la protezione dei dati personali e sotto questo punto di vista la telecamera ha delle funzioni che permettono all’utente di non doversi preoccupare. Ad esempio tramite l’app è possibile disattivare le riprese in caso si abbia bisogno di un po’ di privacy.

Come tutte le videocamere smart si connette molto facilmente alla rete Wi-Fi casalinga e la configurazione avviene tramite l’app Xiaomi per smartphone e tablet. Per l’archiviazione delle immagini sono disponibili tre soluzioni: scheda microSD (fino a 32GB), NAS oppure cloud.

Videocamera Mi 360° 2K Pro offerta top: sconto e prezzo

Un prezzo molto interessante per la videocamera di sicurezza Mi 360° 2K Pro, in offerta su Amazon a 48,90€, il 18% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un prezzo più basso anche rispetto allo store ufficiale di Xiaomi. Per chi ha qualche remora nei confronti di prodotti di questo tipo non si deve preoccupare: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022, in modo da poterla testare a fondo.

Videocamera Xiaomi Mi 360° 2K Pro

Su Amazon è in offerta anche il modello meno performante a un prezzo di 44,99€ (il 10% di sconto sul prezzo consigliato).

Videocamera Xiaomi Mi 360° 2K