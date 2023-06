Xiaomi, telecamere smart super scontate: sono (quasi) regalate

"Two is better than one". Possiamo sintetizzare con questa semplice frase le ottime promo che troviamo oggi su Amazon per due telecamere lowcost firmate Xiaomi e da poco lanciate sul mercato. Si tratta della Xiaomi Smart Camera C300 e del modello successivo, la Xiaomi Smart Camera C400. Entrambi i modelli sono pensati per l’interno e hanno molte cose in comune: un design praticamente identico, la massima compatibilità con i dispositivi smart presenti in casa e un sistema di rilevamento dei movimenti che sfrutta l’intelligenza artificiale per non lanciare falsi segnali. Due telecamere che non temono paragoni e che da oggi troviamo anche in super offerta.

Su Amazon, infatti, sono disponibili con uno sconto eccezionale. La Xiaomi Smart Camera C300 è disponibile con uno sconto del 40% e costa poco più di 30€ e lo stesso sconto lo troviamo anche per la Xiaomi Smart Camera C400. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web per questi due modelli. A tutto questo bisogna anche aggiungere le garanzie assicurate da Amazon, a partire dalla spedizione super veloce e dalla possibilità di fare il reso entro 30 giorni dall’acquisto. Se volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione, queste sono le telecamere IP che fanno per voi. Acquistatele subito.

Xiaomi Smart Camera C300 e Xiaomi Smart Camera C400: le caratteristiche

Una telecamera che si adatta alla tua abitazione e migliora la sicurezza. La Xiaomi Smart Camera C300 è il dispositivo smart ideale per tutti coloro che vogliono rendere intelligente la propria casa senza spendere una cifra folle. Le dimensioni sono veramente mini e la puoi posizionare in qualsiasi stanza: per il montaggio e la configurazione bastano cinque minuti. La videocamera è dotata di un sensore fotografico che assicura riprese in 2K, con un livello di dettaglio molto elevata. Xiaomi ha sviluppato anche una particolare intelligenza artificiale che è in grado di rilevare i movimenti umani e non invia false notifiche se nota qualche movimento anomalo. Puoi anche parlare con le persone presenti in casa grazie all’audio bidirezionale. I metodi di archiviazione delle riprese sono tre: in locale utilizzando una scheda microSD, in cloud oppure su dispositivi NAS.

La Xiaomi Smart Camera C300 ha caratteristiche simili, ma è dotata di un sensore migliore in grado di registrare con una risoluzione fino a 2,5K per immagini super dettagliate in ogni istante. Non manca la visione notturna a infrarossi che permette di controllare cosa avviene in casa anche di notte. Grazie al motore pan-tilt è in grado di muoversi orizzontalmente a 360 gradi e di 106 gradi verticalmente per una copertura completa della stanza. Anche qui troviamo l’audio bidirezionale e il riconoscimento intelligenti dei movimenti umani. Xiaomi ha migliorato anche il livello di privacy equipaggiando la telecamera con un sistema di crittografia avanzatissimo. Una telecamera che costa meno di 40€, ma che non ha nulla da invidiare a modelli molto più costosi.

Xiaomi, telecamere di sicurezza in offerta: prezzo e sconto Amazon

Una promo da non farsi scappare per nessun motivo. Se siete alla ricerca di una telecamera lowcost, questi due modelli Xiaomi sono quelli che fanno per voi. Oggi le troviamo entrambe con uno sconto del 40% e il prezzo scende al minimo storico. Vediamo nel dettaglio quanto costano.

La Xiaomi Smart Camera C300 è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 32,99€, un prezzo alla portata di moltissime persone. La telecamera è già disponibile e la consegna avviene in pochissimi giorni.

Discorso molto simile per la Xiaomi Smart Camera C400. Lo sconto è sempre del 40% e il prezzo leggermente più alto: solamente 38,99€. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, questa seconda telecamera ha delle caratteristiche leggermente migliori. La consegna è prevista in pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore.

