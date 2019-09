Xiaomi Mi 9 Lite in Italia da ottobre: prezzo e caratteristiche

16 Settembre 2019 - Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e ora arriva anche la conferma ufficiale da parte di Xiaomi: a ottobre arriva lo Xiaomi Mi 9 Lite, smartphone medio di gamma pensato per utenti giovani che sono alla ricerca del miglior dispositivo per rapporto qualità-prezzo. L’azienda cinese ha deciso di puntare molto sulla gamma Mi 9 e ha cercato di diversificare l’offerta con molti cellulari tutti piuttosto simili tra di loro: si va dal Mi 9T Pro fino al Mi 9 SE.

Il MI 9 Lite non è uno smartphone “nuovo di zecca”. In realtà si tratta della versione europea dello Xiaomi CC9, smartphone presentato qualche mese fa in Cina. Durante la presentazione avvenuta a Milano, Xiaomi ha puntato soprattutto sul comparto fotografico: il dispositivo, infatti, ha una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel. Grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale gli scatti sono luminosi e nitidi, anche nelle situazioni più complicate. Anche la batteria è uno dei punti di forza dello Xiaomi Mi 9 Lite che con i suoi 4030mAh garantisce un’autonomia di almeno un giorno.

Le caratteristiche dello Xiaomi Mi 9 Lite

Uno smartphone che va a coprire uno spazio ancora non occupato da Xiaomi con i suoi smartphone. Il Mi 9 Lite si incastra alla perfezione nella classe media degli smartphone, quella presidiata finora da Huawei e Samsung con moltissimi dispositivi. La strategia di Xiaomi sembra essere molto simile a quella dei suoi due principali antagonisti: ampliare il più possibile il numero degli smartphone e coprire qualsiasi fascia di mercato.

Il Mi 9 Lite è un medio di gamma con a bordo lo Snapdragon 710, 6GB di RAM e 64-128GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB. Il design ricorda molto quello del fratello più grande: notch a goccia con all’interno la fotocamera frontale da 32 Megapixel. Lo schermo ha una diagonale da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+.

Come anticipato all’inizio, Xiaomi ha puntato molto sulla presenza della tripla fotocamera su un dispositivo dedicato alla fascia media. Il sensore principale è da 48 Megapixel, lo stesso che già abbiamo imparato a conoscere su altri smartphone dell’azienda cinese. A supporto c’è una fotocamera grandangolare da 8 Megapixel e un sensore fotografico da 2 megapixel dedicato alla profondità di campo.

La batteria del Mi 9 Lite è da 4030mAh e garantisce un’autonomia di almeno un giorno. Presenti i principali sensori: Wi-Fi dual band, NFC per i pagamenti digitali, infrarossi e il jack audio da 3,5mm. Presente anche il doppio slot per la SIM.

Xiaomi Mi 9 Lite: prezzo e uscita in Italia

Per il Mi 9 Lite Xiaomi cambia strategia di vendita e distribuzione. Lo smartphone sarà disponibile solamente con gli operatori telefonici che nei prossimi giorni presenteranno le loro offerte. Lo smartphone sarà disponibile da ottobre.