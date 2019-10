Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone con fotocamera da 108 Megapixel

29 Ottobre 2019 - Lo smartphone con fotocamera da oltre 100 MP sta per arrivare sul mercato: Xiaomi ha infatti confermato ufficialmente che il nuovo CC9 Pro arriverà sul mercato il 5 novembre, con una fotocamera che di Megapixel, per la precisione, ne ha ben 108.

In Europa lo smartphone, però, arriverà molto probabilmente con un altro nome: Xiaomi Mi Note 10. Anche in questo caso la conferma arriva direttamente dall’azienda cinese con un post sui propri account social. Dalla foto pubblicata da Xiaomi scopriamo anche che, oltre alla risoluzione da record, il nuovo Mi Note 10 avrà anche uno zoom ottico da 5X. Uno smartphone che punta moltissimo sul comparto fotografico e che ha un obiettivo ben preciso: contendere all’iPhone 11 e al Pixel 4 la palma di miglior camera-phone sul mercato. Ecco le caratteristiche tecniche.

Xiaomi Mi Note 10: il comparto fotografico

La foto pubblicata da Xiaomi per annunciare l’arrivo del Mi Note 10 mostra chiaramente l’angolo della scocca posteriore di questo smartphone, dove sono alloggiati gli obiettivi fotografici. Che sono quattro: oltre al sensore principale da 108 MP realizzato in collaborazione con Samsung, infatti, ci sarà sicuramente il teleobiettivo zoom (c’è scritto, ben visibile “5X“, a cui si aggiunge lo zoom ibrido 10X e il digitale da 50X), un grandangolo, un sensore per le foto macro e uno per la profondità di campo.

Un video, pubblicato su Twitter e YouTube dal leaker Xiaomishka, mostra invece l’incredibile zoom digitale 50X del Mi Note 10. Nella descrizione del video compaiono anche le specifiche tecniche di ogni singolo obiettivo: principale da 108 MP (F1.7, 1/1.33″, OIS), 20MP super wide angle (117°), 12MP telephoto (50mm, 2PD, 1.4μm, 1/2.55″), Ultra telephoto (10X ibrido, 50X digitale, OIS) e macro da appena 1,5 cm.

Xiaomi Mi Note 10: le caratteristiche tecniche

Il Mi Note 10 sarà sicuramente un top di gamma. E non potrebbe essere altrimenti, dato che per supportare un sensore da 108 Megapixel è necessario avere un processore top. Sul Mi Note 10 troveremo lo Snapdragon 855+ con a supporto 6-8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Lo schermo sarà da 6,47 pollici con risoluzione FullHD+. Batteria da 5170mAh che garantirà un’autonomia superiore alle 24 ore.

Infine, un’indiscrezione su Twitter annuncia che ci sarà un Mi Note 10 con quattro fotocamere e SoC Snapdragon 730g (con tagli di memoria 6 GB – 128 Gb e 8 GB – 128 GB)e un Mi Note 10 Pro con 5 fotocamere e Snapdragon 855+ (con tagli di memoria 6 GB- 128 GB e 8 GB – 256 GB).

Quando esce lo Xiaomi Mi Note 10

La presentazione in Cina dello Xiaomi CC9 Pro è fissata per il 5 novembre. In Italia ancora non c’è una data certa per la presentazione del Mi Note 10, ma l’azienda cinese ha già iniziato la campagna pubblicitaria. Quindi a breve ne sapremo sicuramente di più