Xiaomi, prezzo crollato per il robot lavapavimenti: offerta imperdibile

Compatti, versatili e completamente autonomi. Questa la combinazione perfetta che ha contribuito a determinare il successo dei robot aspirapolvere nel corso degli ultimi anni. Dotati di funzionalità smart avanzati, questi piccoli elettrodomestici permettono di risparmiare tempo e fatica occupandosi di una delle operazioni più odiate: pulizia e lavaggio dei pavimenti di casa.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 ne è l’esempio lampante. Dotato di un sistema di navigazione avanzato che permette di mappare casa e di evitare oggetti lasciati sul pavimento, è dotato anche di un sistema di pulizia che spazza e lava in una sola passata. Insomma, un piccolo robot tuttofare disponibile a un prezzo eccezionale: lo sconto top di oggi su Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico, permettendo di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino. Un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Map 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti smart

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Ciò che colpisce maggiormente dello Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 è, senza ombra di dubbio, il sistema di navigazione e mappatura avanzato, che gli consente di realizzare delle planimetrie del vostro appartamento precise sino al millimetro. In questo modo potrete gestire dall’app le stanze da pulire e quelle che, invece, non devono essere "visitate", mentre il robot lavapavimenti sarà in grado di muoversi autonomamente per casa evitando anche ostacoli inattesi.

A questo si unisce un sistema di pulizia che coniuga un set completo di spazzole, un motore di aspirazione estremamente potente e sistema di lavaggio pressurizzato che elimina anche le macchie più ostinate. In questo modo, il Vacuum-Mop 2 è in grado di garantire una pulizia profonda e duratura, anche sulle superfici più ampie (con una singola ricarica del serbatoio lavafino a 250 metri quadrati di pavimento).

La batteria, infine, garantisce un’autonomia sufficiente a pulire casa più volte. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 funziona per quasi 2 ore (110 minuti, a voler esser precisi) con una singola carica: un tempo più che sufficiente per lustrare a specchio anche le abitazioni più grandi.

Xiaomi, il robot lavapavimenti al minimo storico: sconto e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il robot aspirapolvere e lavapavimenti del produttore cinese è disponibile a un prezzo eccezionale. Merito dello sconto del 43%, che fa scendere il prezzo a uno dei livelli più bassi di sempre su Amazon. Acquistandolo oggi lo si paga solamente 199,99 euro, con un risparmio di 150 euro sul prezzo di listino.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Map 2, robot aspirapolvere e lavapavimenti smart