Black Friday: il router Xiaomi velocissimo che costa 15 euro

Da quando l’Autorità Garante per le Comunicazioni (AGCOM) ha emanato la delibera sul cosiddetto “modem libero“, cioè la delibera 348/18/CONS, tutti gli italiani con una connessione fissa ad Internet hanno il diritto a usare il modem-router che preferiscono per connettersi. Purché, ovviamente, il router sia compatibile col tipo di connessione. Cambiare router è quindi possibile e, spesso, anche vantaggioso perché quelli offerti in comodato d’uso dagli Internet Service Provider molto spesso non sono eccellenti.

Non tanto per l’aggancio della connessione e per la sua velocità massima, quanto piuttosto per il segnale WiFi che trasmettono in casa. Non è raro, infatti, che la rete wireless prodotta da questi strumenti sia poco veloce e che il segnale faccia fatica ad arrivare in tutta la casa. La soluzione è semplice: basta cambiare router. Sul mercato se ne trovano di tutti i tipi e a tutti i prezzi, ma c’è il solito brand che come sempre stupisce tutti con un prodotto ad alte prestazioni a bassissimo prezzo: è Xiaomi e il router in questione è lo Xiaomi Mi Router 4A AC1200. Dove 1200 sta per milleduecento mega al secondo, cioè la velocità massima di trasmissione che può toccare questo router combinando la rete WiFi a 2,4 GHz con quella a 5 GHz. Quanto costa? Pochissimo, ed è persino in sconto per il Black Friday.

Xiaomi Mi Router 4A AC1200: caratteristiche tecniche

Xiaomi Mi Router 4A AC1200 non sostituisce il modem di casa, ma va connesso ad esso tramite una porta di rete LAN. In questo modo a trasportare il segnale Internet sul WiFi di casa sarà il dispositivo Xiaomi e non il modem-router dell’ISP.

Il device Xiaomi, inoltre, crea una sola rete WiFi che aggrega sia quella a 2,4 GHz che quella a 5 GHz, quindi è impossibile sbagliare la connessione. Sarà poi lo Xiaomi Mi Router 4A AC1200 a selezionare la banda migliore da usare, in modo del tutto trasparente per l’utente che non si accorge del passaggio dai 2,4 ai 5 GHz.

La velocità di 1,2 Gbps, naturalmente, è teorica e in condizioni ottimali ed è la somma delle singole velocità che si possono raggiungere accorpando i due tipi di rete: 867 Mbps a 5 GHz e 300 Mbps a 2.4GHz. Tale velocità richiede una elevata potenza di calcolo per il router, che infatti è dotato di un chip a doppio core per gestire la trasmissione dei dati.

La rete WiFi 2,4+5 GHz viene veicolata in tutta la casa tramite 4 antenne ad alto guadagno ed ognuna delle due reti viene gestita da un chip dotato sia di un amplificatore di potenza che di un amplificatore a basso rumore. All’utente, però, poco importa perché il router fa tutto da solo e sceglie quale amplificatore usare per trasmettere il segnale fino a distanze maggiori, mantenendo al contempo alta la velocità di trasmissione dei dati.

L’utente ha però a disposizione l’app di gestione, che lo avvisa quando un dispositivo sconosciuto sta cercando di accedere alla rete domestica e grazie alla quale è anche possibile impostare dei limiti orari per la connessione (utile, ad esempio, per impedire ai bambini di stare troppo tempo su Internet).

Xiaomi Mi Router 4A AC1200: l’offerta Black Friday

Alla luce della complessità di Xiaomi Mi Router 4A AC1200, quindi, è quasi incredibile che questo prodotto abbia un prezzo di listino di appena 39,99 euro. Ancor più incredibile è che su Amazon venga venduto a 27,99 euro.

Ma la cosa più incredibile di tutte è l’offerta per il Black Friday: Xiaomi Mi Router 4A AC1200 costa solo 14,43 euro.

Xiaomi Mi Router 4A AC1200 – Router Wifi 2,4+5 GHz – Velocità aggregata 1,2 Gbps