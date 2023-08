Xiaomi MIX Fold 3 arriva il 14 agosto: come sarà

Fonte foto: Xiaomi

Ci siamo quasi: Xiaomi è pronta a presentare il nuovo Xiaomi MIX Fold 3. Lo smartphone pieghevole di casa Xiaomi è stato anticipato con un teaser da Lei Jun, CEO dell’azienda, che, sul suo account X, ha pubblicato un breve video del dispositivo e alcune foto.

Il teaser in questione anticipa alcuni dettagli dello smartphone, pronto a confrontarsi con il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5 e con altri pieghevoli a libro già sul mercato o in arrivo nei prossimi mesi. Lo Xiaomi MIX Fold 3 sarà svelato nel corso di un evento in programma, in Cina, il 14 agosto.

Xiaomi MIX Fold 3: come sarà

Xiaomi MIX Fold 3, come confermato dal teaser diffuso da Xiaomi, avrà quattro fotocamere posteriori, un comparto fotografico come al solito realizzato in collaborazione con Leica, e sarà probabilmente formato da un sensore principale, un ultra-grandangolare, un teleobiettivo da 3,2x e un sensore con obiettivo periscopico 5x.

Per le altre specifiche tecniche, in attesa dell’annuncio ufficiale di Xiaomi, bisogna affidarsi ai rumor di queste settimane. Le indiscrezioni anticipano la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, già adottato da Xiaomi con Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra. Il chip sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage con una versione base che, probabilmente, avrà 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Sotto la scocca ci sarà spazio per una batteria da 4.500 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida grazie a una potenza di 67 W. Non ci sono ancora informazioni dettagliate sui display (uno interno e uno esterno, certamente entrambi OLED), mentre i sensori delle fotocamere saranno molto

Il sistema operativo sarà Android 13 personalizzato dalla MIUI.

Xiaomi MIX Fold 3: prezzo e disponibilità

In attesa dell’evento del 14 agosto, Xiaomi ha scelto di non divulgare alcuna informazione ufficiale sul suo nuovo pieghevole Xiaomi MIX Fold 3, al netto dei pochi dettagli che emergono dal teaser. La presentazione, in ogni caso, riguarderà esclusivamente il mercato cinese dove lo smartphone dovrebbe entrare in fase di commercializzazione già nella seconda metà del mese di agosto.

I prezzi saranno in linea con quelli dello scorso anno (il MIX Fold 2 è arrivato sul mercato con prezzi da 8.999 yuan, pari a circa 1.300 euro) anche se non si escludono possibili rincari, come avvenuto per altri modelli dell’azienda. Il nuovo Xiaomi MIX Fold 3 potrebbe, in ogni caso, restare un’esclusiva per la Cina.

Lo scarso interesse per questo tipo di prodotti, il prezzo elevato e la forte concorrenza, infatti, potrebbero spingere Xiaomi a non portare in Europa il nuovo Fold 3. Dettagli in merito arriveranno, in ogni caso, solo nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, per il mercato europeo, Xiaomi continuerà a puntare sulla serie Xiaomi 13 che, nei prossimi mesi, registrerà il debutto dei nuovi Xiaomi 13T.