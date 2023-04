Xiaomi Pad 6 e 6 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato ufficialmente Xiaomi Pad 6 e Pad 6 Pro, i due nuovi tablet dell’azienda mostrati ufficialmente nel corso dell’evento di presentazione del top cameraphone Xiaomi 13 Ultra. Annunciati per ora in esclusiva per il mercato cinese, questi due device rispettivamente di fascia media e medio-alta, sono l’ evoluzione diretta dei Pad 5 e Pad 5 Pro usciti nel 2021, ai quali aggiungono diverse innovazioni interessanti, soprattutto con la versione Pro.

Durante l’evento di presentazione Xiaomi ha mostrato anche i nuovi accessori per i suoi tablet, tra cui una tastiera smart, che ha un touch pad più grande del 16% rispetto a quella per i precedenti modelli, e la nuova Smart Pen che promette una durata di 150 ore con una carica completa e un’autonomia fino a 7 ore di utilizzo consecutivo.

Xiaomi Pad 6: caratteristiche tecniche e prezzo

La versione base Xiaomi Pad 6 ha un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 1.800×2.880 pixel, refresh rate a 144 Hz e supporto ai formati HDR10 e Dolby Vision.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 870, lo stesso visto nei modelli della generazione precedente, a cui sono abbinati tre tagli di memoria: 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB, In tutti i casi lo storage non è espandibile tramite microSD.

La fotocamera posteriore è da 13 MP con PDAF (Phase Detection Auto Focus), una tecnologia sviluppata per una messa a fuoco più rapida e già presente su molti smartphone in commercio. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP.

Per la connettività lo Xiami Pad 6 ha Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB Type-C 3.2 Gen 1 (con l’uscita video). Non trovano posto nel modello base l’NFC, le reti mobili e il GPS. Assente anche l’ingresso per il jack da 3,5 mm. La batteria è da 8.840 mAh con ricarica cablata a 33W. Infine il sistema operativo in dotazione a questo tablet è Android 13, con interfaccia MIUI 14 for Pad.

Al momento lo Xiaomi Pad 6 è disponibile esclusivamente per il mercato cinese e non ci sono indicazione sull’eventuale arrivo all’estero, ma ricordiamo che Xiaomi Pad 5 standard è arrivato anche in Italia. Il tablet di nuova generazione è già disponibile in Cina nelle colorazioni Nero, Oro e Azzurro, mentre i prezzi sono i seguenti:

Pad 6 – 6/128 GB: 1999 yuan ( 266 euro )

) Pad 6 – 8/128 GB: 2099 yuan ( 279 euro )

) Pad 6 – 8/256 GB: 2399 yuan (319 euro)

Xiaomi Pad 6 Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Lo Xiaomi Pad 6 Pro condivide col fratello minore molte delle caratteristiche tecniche appena descritte e, tra queste, lo stesso display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 1.800×2.880 pixel, refresh rate a 144Hz e supporto per HDR10 e Dolby Vision.

Cambia il processore che in questo caso è uno Snapdragon 8+ Gen 1, ben più performante rispetto allo Snapdragon 870, a cui sono associati quattro tagli di memoria: con 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB e 12/512 GB, ancora una volta con lo storage non espandibile.

Cambia (e migliora nettamente) anche il comparto fotografico, con la versione Pro che ha un sensore principale da 50 MP con PDAF e uno da 2 MP per la profondità di campo. La fotocamera frontale scelta da Xiaomi, in questo caso è da 20 MP.

Anche le connessioni sono in linea con le tecnologie integrate nel fratello minore con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB Type-C 3.2 Gen 1 (con l’uscita video). Di nuovo niente NFC, reti mobili né GPS. Assente anche l’ingresso jack da 3,5 millimetri. La batteria è da 8.600 mAh con ricarica cablata a 66W. Infine il sistema operativo è sempre Android 13 con interfaccia MIUI 14 for Pad.

Al momento lo Xiaomi Pad 6 Pro è disponibile in preordine in esclusiva per il mercato cinese e, anche in questo caso, non ci sono indicazione sulle decisioni dell’azienda di esportare questo prodotto all’estero. Xiaomi Pad 5 Pro, cioè il modello di precedente generazione, non è mai arrivato in Italia.

Xiaomi 6 Pro è disponibile nelle colorazioni Nero, Oro e Azzurro a questi prezzi: