Xiaomi Redmi 9C minimo storico e prezzo stracciato: affare per tutti

Esistono smartphone che costano meno di 100€? Questa è una delle domande che si pongono maggiormente le persone. L’aumento generalizzato dei prezzi ha toccato anche e soprattutto il mondo della telefonia: se smartphone come iPhone 14 e Galaxy S23 Ultra hanno oramai superato abbondantemente un prezzo di 1000€, anche per i dispositivi lowcost bisogna mettere in preventivo una spesa superiore ai 100€. A meno che non si trovi l’offerta giusta al momento giusto.

Esattamente quella disponibile in questi giorni su Amazon per il Redmi 9C, smartphone lowcost di Xiaomi che troviamo con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo sotto la soglia psicologica dei 100€. E lo smartphone è tutt’altro che da disprezzare: ha una tripla fotocamera posteriore di buona qualità, uno schermo ampio, un buon processore e soprattutto una batteria a lunga durata, una delle caratteristiche più richieste in un dispositivo di questo genere.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Redmi 9C 3/64GB

Redmi 9C 4/128GB

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Redmi 9C: la scheda tecnica

Il Redmi 9C è lo smartphone perfetto per chi vuole spendere poco e che allo stesso tempo è alla ricerca di un dispositivo efficiente e affidabile. Non avrà le stesse caratteristiche di un medio di gamma, ma costa anche 200€ in meno rispetto a un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Lo smartphone è dotato da un display immersivo da 6,53" che assicura una buona qualità delle immagini e che ti permette anche di vedere i tuoi film e serie TV preferiti. Ha ottenuto anche la certificazione per la protezione dalla luce blu: gli occhi saranno sempre riposati anche dopo un utilizzo intenso. Sotto la scocca è presente l’affidabile processore MediaTek Helio G35 supportato da 3-4GB di RAM e da 64-128GB di memoria interna.

Per essere un dispositivo entry-level ha anche un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 13MP e un doppio sensore da 2MP per la profondità e per le foto macro. La fotocamera principale è supportata in ogni istante dall’intelligenza artificiale che rende le immagini più belle e dettagliate.

A chiudere il cerchio l’ottima batteria da 5000mAh che offre un’autonomia fino a due giorni, in base all’utilizzo che ne fai.

Redmi 9C in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Redmi 9C in offerta nelle due versioni disponibili: sia quella con 3GB di RAM e 64GB di memoria interna, sia quella con 4GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione. In entrambi i casi lo sconto è del 36% e il risparmio varia tra i 50€ e i 70€ in base al modello. Ecco quanto costano le due versioni del Redmi 9C in offerta oggi su Amazon:

Redmi 9C 3-64: 96€ (36% di sconto)

Redmi 9C 4-128: 127,99€ (36% di sconto)

Per entrambi i modelli la disponibilità è immediata e la consegna gestita da Amazon avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo dall’acquisto.

Redmi 9C 3/64GB

Redmi 9C 4/128GB

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram