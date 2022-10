Xiaomi Redmi Note 10 Pro, lo sconto è pauroso: prezzo cala vertiginosamente

Le offerte su Amazon non mancano mai, ma quelle speciali con sconti sensazionali sono delle rarità. Per questo motivo quando se ne incontra una bisogna approfittarne subito, soprattutto se riguardano dispositivi fondamentali come gli smartphone. E oggi troviamo proprio una di queste promo da non farsi sfuggire: sul sito di e-commerce troviamo il Redmi Note 10 Pro, smartphone top di gamma con caratteristiche molto interessanti, al prezzo di un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 36% che fa risparmiare quasi 150€ sul prezzo di listino. E la consegna è super rapida. Per poterlo acquistare consegnato direttamente da Amazon, bisogna cliccare qui.

Il Redmi Note 10 Pro, nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora uno smartphone super interessante. E lo dimostra la scheda tecnica impreziosita da una fotocamera principale da ben 108MP e da un processore prestazionale con modem 5G integrato. E non manca nemmeno una batteria da oltre 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Insomma, troviamo tutto quello che ci si aspetta da uno smartphone Xiaomi, a un prezzo eccezionale.

Redmi Note 10 Pro: la scheda tecnica

Il Redmi Note 10 Pro ha una scheda tecnica che vi stupirà. A questo prezzo è difficile trovare di meglio sia per qualità delle componenti sia dei materiali utilizzati.

Partiamo dall’elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Sullo smartphone di Xiaomi troviamo un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e con una luminosità che tocca picchi fino a 1200nits. La caratteristica più interessante, però, è il refresh rate fino a 120Hz che rende lo smartphone super fluido nell’utilizzo quotidiano soprattutto con le app social e i video. Il display si prende anche cura degli occhi e riduce le luci blu, in modo che la vista non si affatichi troppo dopo un utilizzo intenso. Altro componente super performante è il processore: a bordo troviamo lo Snapdragon 732G (con modem 5G integrato), supportato da ben 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico resta, però, l’aspetto più interessante dello smartphone. Pur essendo un dispositivo lowcost, troviamo un sensore principale da ben 108MP, che solitamente non si trova nemmeno negli smartphone di livello superiore. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera telemacro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP. Non mancano funzionalità extra come la modaità notturna che permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. Altre modalità speciali le troviamo dentro l’app fotocamera.

Per chiudere, il Redmi Note 10 Pro ha anche una super batteria da 5020mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni in base all’utilizzo che se ne fa. E grazie alla ricarica rapida da 30W si ottiene il 100% di autonomia in poco più di un’ora.

Redmi Note 10 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Redmi Note 10 Pro: oggi troviamo lo smartphone a un prezzo di 258,56€, con uno sconto di ben il 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio si avvicina molto ai 150€, una cifra tutt’altro che da disprezzare. Lo smartphone viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solo pochissimi giorni. E per il reso gratuito si hanno a disposizione i classici 30 giorni.

Redmi Note 10 Pro