Xiaomi, questo è lo smartphone top da comprare per Natale: prezzo crollato

Prezzo in picchiata per il Redmi Note 11 Pro Plus: oggi lo trovi con uno sconto del 46% e risparmi più di 200€. Ottimo schermo, fotocamera professionale e una batteria a lunga durata

Torna in offerta per Natale lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+, uno dei telefoni più venduti in questi ultimi mesi. E lo fa in grande stile, con uno sconto elevatissimo del 46% e che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. Un super prezzo per uno smartphone che oramai è una garanzia per tutti coloro che sono alla ricerca di un telefono con un rapporto qualità-prezzo elevato e che assicuri anche prestazioni ottime. Un dispositivo in pieno stile Xiaomi: ottime componenti, realizzato con materiali di prima qualità e che allo stesso tempo costa molto meno rispetto alla concorrenza. Acquistandolo oggi sfrutti anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024: due mesi in cui potrai testarlo fino in fondo e decider eventualmente di restituirlo (ma noi pensiamo che resterai sorpreso da quanto può offrirti questo dispositivo).

Parlando della scheda tecnica, c’è ben poco da dire: ha tutte le componenti giuste al posto giusto. A partire da uno schermo super fluido e con una diagonale importante, in modo da visualizzare al meglio ogni video e contenuto multimediale, un processore prestazionale e soprattutto una fotocamera principale da 108MP di livello professionale. Non può mancare come ciliegina sulla torta una fotocamera principale da 108MP di livello professionale. Cosa chiedere di più a uno smartphone che oggi costa la metà?

Redmi Note 11 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Questa è la promo di Natale da non farsi scappare. Oggi su Amazon trovi il Redmi Note 11 Pro+ in offerta a un prezzo di 269€, con uno sconto di ben il 46% rispetto a quello di listino. Lo paghi praticamente metà prezzo e risparmi 230€. Un’offerta incredibile e per uno smartphone che in questi anni si è sempre contraddistinto per le prestazioni ottime. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Come già anticipato, per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Lo puoi acquistare oggi e regalarlo direttamente per Natale senza avere il timore di non poterlo restituire. La consegna avviene in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi.

Redmi Note 11 Pro+: la scheda tecnica e le caratteristiche

Uno smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma e che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione. Analizziamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo da uno degli elementi di spicco del dispositivo: lo schermo. Xiaomi ha optato per un display AMOLED da 6,67" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz. Uno standard oramai per dispositivi di questa fascia. La luminosità è molto elevata e grazie alla modalità di lettura proteggi gli occhi dall’affaticamento. Le dimensioni extra-large lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore MediaTek Dimensity 920 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, quanto basta per prestazioni al top e per installare tutte le app di cui hai bisogno. Ottima anche l’esperienza audio grazie al comparto sviluppato insieme a JBL.

Altro punto forte del dispositivo è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale di livello professionale da ben 108MP. A supporto un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro da 2MP. Ottimi gli scatti in notturna grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. La fotocamera frontale è da 16MP per selfie sempre perfetti.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. A fare la differenza, però, è la ricarica ultra rapida HyperCharge da 120W: bastano circa 15 minuti per avere il 100% di autonomia. E le componenti interne dello smartphone sono sempre protette dalla tecnologia LiquidCool, un sistema di raffreddamento a camera di vapore unico nel suo genere.

