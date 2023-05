Robot aspirapolvere Xiaomi: il prezzo cala al minimo storico

Poter contare su di un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e con tante funzioni smart è sempre più importante, permettendo di semplificare la pulizia di casa, senza compromessi sul risultato finale. Trovare un ottimo robot aspirapolvere ad un buon prezzo non è mai facile. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon dedicata allo Xiaomi Robot Vacuum E12 è l’occasione giusta per alzare il livello degli elettrodomestici dedicati alla pulizia di casa con una spesa ridotta.

Attualmente, su Amazon, è possibile acquistare il robot aspirapolvere di Xiaomi con uno sconto di ben 60 euro che porta il prezzo del dispositivo al suo nuovo minimo storico. Sfruttando la promozione, infatti, sarà possibile acquistare lo Xiaomi Robot Vacuum E12 con una spesa di appena 179,99 euro invece di 239,99 euro, con consegna gratuita e spedizione in un giorno per gli utenti Prime.

Le caratteristiche del robot aspirapolvere di Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum E12 è uno dei modelli di riferimento della gamma di prodotti di Xiaomi per la Smart Home. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti che può contare su di una potenza massima di aspirazione di 4.000 Pa, garantendo, quindi, una marcia in più rispetto alle altre proposte presenti nella sua fascia di prezzo.

In più, il robot di Xiaomi presenta quattro livelli di aspirazione, adeguando il funzionamento e i consumi sulla base delle effettive esigenze di pulizia. Il dispositivo include anche un serbatoio dell’acqua, necessario per svolgere la funzione di lavapavimenti e dotato di un sistema che regola il flusso su 3 livelli diversi in base alla superfice da pulire.

Questo sistema permette sia di ottimizzare il consumo di acqua che di evitare un eccessivo accumulo di acqua sul pavimento, eliminando il rischio di danneggiare superfici più delicate e che richiedono trattamenti particolari. Dal punto di vista della pulizia, sia in termini di aspirazione che di lavaggio, Xiaomi Robot Vacuum E12 garantisce un funzionamento completo, flessibile e di alta qualità.

Per la manutenzione, inoltre, il robot presenta un cassetto della polvere e un serbatoio dell’acqua rimovibili in modo molto semplice in modo da garantire un funzionamento corretto in tutte le condizioni di utilizzo. Ci sono poi da considerare tutti gli aspetti "smart" legati al robot aspirapolvere di Xiaomi.

Il dispositivo è controllabile da remoto grazie all’app Xiaomi Home, permettendo di programmarne il funzionamento e di monitorarne l’attività. L’applicazione è disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone e iPad, garantendo a tutti gli utenti la possibilità di sfruttare le funzionalità smart del robot. C’è anche la possibilità di ricorrere il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa per semplificare, ancora di più, le attività di pulizia.

L’offerta è da non perdere: Xiaomi Robot Vacuum E12 è il robot aspirapolvere e lavapavimenti di riferimento in questo momento per chi non vuole spendere troppo e, nello stesso tempo, non vuole rinunciare ad un prodotto davvero di qualità. Con la nuova offerta di Amazon, infatti, è possibile acquistare il robot aspirapolvere al prezzo scontato di 179,99 euro invece che di 239,99 euro. L’offerta porta il robot al suo minimo storico su Amazon e rappresenta l’occasione giusta per rendere davvero smart ed efficiente la pulizia di casa.

