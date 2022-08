Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, prezzo imperdibile: miglior offerta di oggi

Da oggi su Amazon troviamo nuovamente in offerta uno dei robot aspirapolvere e lavapavimento più amati dagli utenti (e anche uno dei più venduti). Stiamo parlando del nuovo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, lanciato dall’azienda cinese a marzo di quest’anno, e che ben presto si è affermato per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Rispetto ai modelli precedenti porta una nuova generazione di sensori ancora più intelligenti e in grado di mappare alla perfezione ogni zona della propria abitazione. Ed è possibile controllarlo da remoto tramite l’app per decidere come e quando pulire la propria abitazione.

Lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S è disponibile in super promo su Amazon con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta di uno dei migliori prezzi di sempre per il robot aspirapolvere e anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Non a caso, in questo momento, è il dispositivo più venduto su Amazon nella sua categoria di appartenenza. Per questo motivo bisogna essere veloci nell’approfittarne il prima possibile, altrimenti c’è il serio rischio che le scorte potrebbero terminare anzitempo.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: le caratteristiche e le funzionalità

Lo Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S non è un robot come tutti gli altri, ma integra nuove funzionalità e sensori che lo rendono ancora più intelligente. Grazie alla tecnologia di navigazione laser è in grado di pulire ancora più in profondità e in maniera più accurata.

Il robot di Xiaomi ha una duplice funzione: oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento, basta riempire il serbatoio dell’acqua e selezionare la modalità giusta. Grazie alla navigazione laser LDS e all’algoritmo SLAM è in grado di mappare perfettamente la propria abitazione, dividendo lo spazio stanza per stanza. In questo modo è possibile scegliere cosa pulire e quando pulire tramite l’app dello smartphone. Sempre tramite l’applicazione è possibile impostare quali zone della casa pulire, quali evitare e anche l’orario, oltre alla potenza di aspirazione. Se una particolare zona ha la necessità di una maggiore pulizia, in pochissimi secondi è possibile impostare dall’app.

Il robot offre quattro diverse modalità di aspirazione pensate per i diversi tipi di sporco: dalle briciole fino alla polvere ai peli degli animali. Per il lavaggio del pavimento, invece, troviamo tre diverse impostazioni del livello dell’acqua, in base a quanto è sporco. Per il lavaggio è necessario utilizzare un panno in microfibra.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico dell’ultimo periodo per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 201,40€, con uno sconto di ben il 33% su quello di listino. Si risparmiano circa 100€ sul prezzo di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (leggete attentamente il regolamento per capire come funziona). Essendo un dispositivo spedito e consegnato da Amazon c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro 30 giorni dall’acquisto. Vi arriverà a casa anche in meno di 24 ore in base alla vostra posizione geografica.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S