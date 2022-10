Xiaomi Robot Vacuum X10+ è il nuovo aspirapolvere top di gamma

Xiaomi ha presentato un nuovo dispositivo per la smart home, il Robot Vacuum X10+. Si tratta dell’aspirapolvere lavapavimenti top di gamma della compagnia cinese, che punta a semplificarci la vita di tutti i giorni, facendo le pulizie al posto nostro. Adatto alla pulizia di ogni tipo di pavimento, il nuovo robot aspirapolvere ha una stazione di ricarica intelligente, con i serbatoi dello sporco e dell’acqua. Trattandosi un prodotto di alto livello, Xiaomi Robot Vacuum X10+ arriva in Italia ad un prezzo abbastanza alto.

Xiaomi Robot Vacuum X10+: caratteristiche tecniche

Il novo robot di Xiaomi ha un’elegante finitura di colore bianco opaco, misura 353x350x97 mm e pesa 3,8 Kg. La carta vincente di questo dispositivo è la docking station, una base intelligente che si occupa, in modo del tutto automatico, di tutta una serie di operazioni:

svuotamento della spazzatura

pulizia dei pannetti rotanti

riempimento del serbatoio dell’acqua

Lo Xiaomi Robot Vacuum X10+ è adatto alla pulizia di ogni tipo di pavimento, ha una potenza di aspirazione di 4.000 Pa, ed è in grado, tra l’altro, di riconoscere i tappeti e di alzare i panni di lavaggio, per non bagnarli. Dotato di rilevamento degli ostacoli, il device riesce a evitare gli ostacoli che incrocia durante la pulizia.

Il robot ha in dotazione diversi programmi per l’aspirazione (debole, medio o forte), il sistema di navigazione LDS e una videocamera RGB. Xiaomi Robot Vacuum X10+ può fare la mappatura della casa e l’utente, tramite l’app di controllo, può dividere la mappa in zone e chiedere al robot di pulire solo alcune zone, o tutto tranne alcune zone.

Tramite l’app è anche possibile impostare i tempi e i modi del lavaggio dei pannetti rotanti, che possono anche essere asciugati con aria calda in modo da evitare odori sgradevoli.

Xiaomi Robot Vacuum X10+: prezzo e disponibilità

Il nuovo aspirapolvere intelligente del colosso cinese sarà in vendita in Italia a partire dal 10 ottobre, sui canali ufficiali mi.com e lo Xiaomi Store Italia. Per quanto riguarda il prezzo di listino del Xiaomi Robot Vacuum X10+ è pari a 899,90 euro e, durante il periodo di lancio, l’azienda ha deciso di regalare insieme al robot anche la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer 3.5L.