Xiaomi S1 Active, il prezzo è crollato: è da comprare subito

È sicuramente la settimana degli smartwatch in super offerta. Da oramai alcuni giorni su Amazon troviamo diversi modelli di orologi smart in promo speciale con sconti mai visti in precedenza. Oggi è la volta di uno degli smartwatch più desiderati e acquistati sul sito di e-commerce negli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 Active, orologio con funzionalità avanzatissime e considerato uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Un wearable top che permette di monitorare efficacemente sia la salute sia l’attività fisica e che oggi paghiamo veramente poco rispetto a quanto offre.

Il merito è dello sconto del 42% che troviamo su Amazon e che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Se stavate aspettando l’offerta giusta e avete a disposizione un budget di circa 150€, difficilmente troverete di meglio. Ha un design moderno e classico allo stesso tempo, assicura il massimo dell’affidabilità ed è anche super leggero, caratteristica che non guasta mai per un dispositivo che bisogna portare al polso anche per ventiquattro ore. Insomma, approfittatene subito prima che la promo termini.

Xiaomi S1 Active

Xiaomi S1 Active: le funzionalità

Uno smartwatch completo, versatile e pensato per la vita di tutti i giorni. Lo Xiaomi S1 Active è l’esempio perfetto per dimostrare che gli orologi smart possono oramai sostituire quelli analogici. Il design circolare ricorda gli orologi del passato, ma per quanto riguarda il resto è super moderno. Lo schermo touch ha una diagonale da 1,43" e grazie alla luminosità molto elevata lo puoi leggere benissimo anche sotto la luce del sole. Inoltre, Xiaomi mette a disposizione più di 200 watch faces con le quali poter personalizzare il quadrante.

Passiamo ora all’aspetto che vi interessa maggiormente: le funzionalità. E sotto questo punto di vista lo Xiaomi S1 Active è davvero un punto di riferimento per l’intero settore. I sensori presenti sotto la scocca permettono di controllare diversi aspetti della propria salute, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno che registra il riposo notturno e ti aiuta a migliorare le tue abitudini. Inoltre, permette di rilevare anche lo stress e grazie a degli esercizi di respirazione puoi alleviare la stanchezza mentale.

Lo smartwatch di Xiaomi è anche un valido aiutante per gli appassionati di sport, grazie alla presenza di ben 117 modalità sportive di cui 19 di livello professionale. Puoi raccogliere tantissimi dati differenti e analizzarli tramite l’app dello smartphone. Presente anche un chip GNSS che sfrutta i cinque principali sistemi di localizzazione satellitare: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS. Essendo anche impermeabile lo puoi utilizzare sia in piscina sia al mare.

L’autonomia non è di certo un problema: con un utilizzo tipico puoi coprire quasi due settimane, mentre impostando la modalità risparmio energetico raggiungi i 21 giorni. Tra le funzionalità smart anche la possibilità di pagare la spesa in modalità contactless (compatibile solo con il circuito Mastercard). Collegando lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth puoi anche rispondere alle chiamate in entrata.

Xiaomi S1 Active in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato per lo smartwatch top di gamma di Xiaomi. Oggi lo troviamo in promo speciale a un prezzo di 116,81€, con uno sconto del 42% rispetto a quello di lancio. Il risparmio è considerevole e supera gli 80€. Puoi anche decidere di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che troviamo nella pagina prodotto e che puoi attivare durante la fase di check-out (riservato solamente agli utenti Prime). La spedizione è curata dal sito di e-commerce e per la consegna basta aspettare pochissimi giorni.

