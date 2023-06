Xiaomi Smart Band 7 al minimo storico: costa pochissimo

L’activity tracker di Xiaomi è in offerta al prezzo più basso di sempre. Funzionalità avanzate come il monitoraggio del sonno e della salute. Ecco quanto costa

C’è un dispositivo Xiaomi che molto probabilmente è anche più famoso rispetto ai tanti smartphone lanciati in questi anni dal colosso cinese. Stiamo parlando della smart band, l’activity tracker dalle dimensioni abbastanza contenute arrivato oramai alla settima versione e che è da sempre uno dei prodotti più venduti di Xiaomi, tanto da diventare una vera e propria icona di stile. Definire la Xiaomi Smart Band 7 un semplice activity tracker, però, è riduttivo. Per funzionalità e caratteristiche, infatti, non ha nulla da invidiare a smartwatch ben più blasonati e costosi. Troviamo tutto quello che si richiede a un dispositivo del genere e anche molto di più: monitoraggio avanzato della salute, più di 110 modalità sportive e la possibilità di ricevere una valutazione complessiva del proprio allenamento grazie a statistiche avanzate.

A tutto questo oggi su aggiunge anche un super prezzo. La smart band di Xiaomi è disponibile su Amazon al suo prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 28%. Il prezzo si avvicina ai 40€ e la fa diventare un vero best-buy. Difficile trovare un wearable con lo stesso rapporto qualità-prezzo: i materiali utilizzati sono di prim’ordine ed è pensato appositamente per te.

Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi Smart Band 7: caratteristiche e funzionalità

Non bisogna girarci troppo intorno: la Xiaomi Smart Band 7 è uno dei migliori activity tracker disponibili sul mercato e per le funzionalità che offre è superiore anche a tantissimi smartwatch super blasonati e pubblicizzati.

Xiaomi ha dotato la sua smart band di uno schermo da 1,62" (il più grande mai utilizzato su questo dispositivo) e lo puoi personalizzare scegliendo tra più di 100 quadranti dinamici, in modo da scegliere quali informazioni visualizzare.

Uno dei punti di forza del dispositivo è il sistema integrato per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. I sensori aiutano a controllare in ogni istante i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno, con un report che ti mostra la qualità del riposo notturno. Per chi ha problemi con lo stress, il wearable offre anche esercizi di respirazione ad hoc. Infine, non manca la gestione della salute femminile.

Ottime anche le funzionalità disponibili per l’attività fisica. Le modalità sportive sono più di 110 e coprono tantissimi esercizi, a partire dalla corsa fino ad arrivare agli allenamenti a corpo libero. La smart band è anche un ottimo alleato per capire il proprio livello: raccoglie tantissime statistiche differenti (alcune delle quali anche avanzate) e le puoi analizzare in ogni momento.

La batteria assicura un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale. Infine, collegando la smart band con lo smartphone è possibile ricevere le notifiche e le chiamate in entrata direttamente sul polso.

Xiaomi Smart Band 7 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo la Xiaomi Smart Band 7 al minimo storico: è possibile acquistarla su Amazon a un prezzo di 42,90€ grazie allo sconto del 28%. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: come segnalato sullo stesso sito di e-commerce nell’ultima settimana è stata acquistata più di 700 volte e le scorte potrebbero terminare presto. È ancora disponibile nei magazzini e la consegna viene effettuata in pochissimo tempo. Per il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo da quando la si acquista.

