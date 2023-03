Xiaomi, la telecamera di sicurezza costa pochissimo: offerta imperdibile

Occupano pochissimo spazio, hanno prezzi alla portata di tutti, sono facili da utilizzare e da configurare e soprattutto si rilevano utili nella vita di tutti i giorni, migliorando la sicurezza della propria abitazione. Stiamo parlando delle telecamere di sicurezza smart, una delle ultime frontiere in fatto di smart home e domotica. Oramai sono sempre più presenti all’interno delle nostre abitazioni, anche grazie a prezzi veramente bassi e accessibili. E quando le troviamo in offerta su Amazon come accade oggi, ecco che diventano delle occasioni da non farsi scappare.

Come accade oggi con la videocamera IP Xiaomi Smart Camera C300, modello abbastanza recente e con caratteristiche super interessanti. Il dispositivo per la smart home è disponibile con uno sconto del 28% e al minimo storico. Il prezzo finale è inferiore ai 40€ che la fa diventare un vero best buy e una delle migliori telecamere per rapporto qualità-prezzo disponibili su Amazon. Se volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione, acquistatela immediatamente.

Xiaomi Smart Camera C300

Xiaomi Smart Camera C300: le caratteristiche tecniche

Un prezzo così basso potrebbe trarre in inganno. In realtà la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C300 offre tutto quello che ci aspetta da un dispositivo di questo tipo e anche qualcosa di più. D’altronde non poteva essere altrimenti da un prodotto Xiaomi: il colosso cinese ci ha oramai abituato a device con un rapporto qualità-prezzo eccezionale, anche per quanto riguarda quelli della smart home.

La Xiaomi Smart Camera C300 assicura immagini in altissima definizione con una risoluzione 2K e immagini ultra nitide. Non manca la visione notturna a infrarossi, in modo da avere tutto sotto controllo anche di notte. Una dei problemi delle telecamere di sicurezza è la poca efficacia dei sensori di movimento: molto spesso inviano delle false notifiche di allarme. Xiaomi ha dotato questa telecamera di un sistema di algoritmi di intelligenza artificiale e di sensori di ultima generazione che formano la tecnologia AI Human Tracking per un rilevamento dei movimenti ultra-preciso.

Grazie al motore pan-tilt la videocamera IP è in grado di muoversi e di assicura un angolo di visione orizzontale di 360 gradi e verticale di 108 gradi. Come tutte le telecamere di questo tipo offre la possibilità di interagire con coloro che sono a casa e anche di controllare da remoto tramite l’app per lo smartphone. È compatibile anche con Google Assistente e Alexa.

Xiaomi ha lavorato molto anche sulla privacy, dotando la telecamera di un sistema di crittografia avanzato. Infine, sono disponibili tre sistemi per l’archiviazione: in locale utilizzando una microSD, su dispositivi Nas o in cloud.

Xiaomi Smart Camera C300 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Una super promo da non farsi scappare. Oggi troviamo la telecamera di sicurezza Xiaomi Smart Camera C300 a un prezzo di 39,49€, con uno sconto del 28% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo smart si tratta del minimo storico e anche del miglior prezzo web, a cui aggiungere tutte le garanzie assicurate da Amazon, a partire dalla spedizione super rapida, fino alla possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Un super affare da fare immediatamente.

Xiaomi Smart Camera C300

