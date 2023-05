Xiaomi, con lo sconto Amazon la telecamera lowcost è praticamente regalata

Xiaomi non è solo smartphone, smartwatch e smart TV. Oramai abbiamo imparato a conoscere molto bene il colosso cinese che da diversi anni ha portato anche in Italia gran parte dei suoi dispositivi, compresi tutti quelli dedicati alla smart home. Uno di questi sono sicuramente le telecamere smart: Xiaomi ne ha lanciate tantissime e alcune sono arrivate anche da noi. Con la classica filosofia che da sempre la contraddistingue: prodotti top a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. Esattamente quello che accade oggi con la telecamera Xiaomi Outdoor Camera AW200, modello lowcost che troviamo su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 33%. Costa poco (meno di 30€), la puoi utilizzare sia internamente sia esternamente e ha tutte le funzionalità che si cercano solitamente in un dispositivo di questo genere.

La videocamera di sicurezza di Xiaomi ha un sensore fotografico che assicura riprese in alta definizione ed è dotata anche di LED a infrarossi per le riprese in notturna. La puoi utilizzare anche esternamente (è impermeabile) e ti avverte ogni qual volta rileva un movimento sospetto vicino alla nostra abitazione o all’interno. Offre anche la possibilità di salvare le riprese in locale senza dover utilizzare piattaforme in cloud esterne. Una super promo da non farsi scappare.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

Xiaomi Outdoor Camera AW200: le caratteristiche

Una videocamera di sicurezza multiuso che costa pochissimo e che ha tutte le funzionalità utili nella vita quotidiana. Questa una brevissima descrizione della Xiaomi Outdoor Camera AW200, telecamera lowcost che non può mancare nella vostra abitazione. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità.

La videocamera IP di Xiaomi è dotata di un sensore fotografico ad alta risoluzione (1920 x 1080) che assicura immagini super dettagliate durante il giorno. Presenti anche dei sensori LED a infrarossi per la visione notturna. Una delle caratteristiche più utili della telecamera è la possibilità di utilizzarla sia internamente sia esternamente. Infatti, ha ricevuto la certificazione IP65 che la rende impermeabile all’acqua e resistente alla polvere e allo stesso tempo è anche molto facile da montare: bastano cinque minuti per fissarla al muro.

Come tutte le telecamera di sicurezza, è dotata di sensori di movimento che ti avvertono in tempo reale se rilevano qualcosa di sospetto. La Xiaomi Outdoor Camera AW200 ha anche una tecnologia per il riconoscimento umano che non invia falsi allarme sul tuo smartphone. Con la funzione dell’audio bidirezionale, invece, puoi parlare facilmente con chi è in casa o con i tuoi animali domestici, in modo da farli sentire sempre al sicuro.

Il salvataggio delle riprese può avvenire sia in locale inserendo una scheda microSD, sia sul cloud. Infine, la telecamera è compatibile sia con Alexa sia con Google Home e la puoi gestire anche da remoto utilizzando dei semplici comandi vocali.

Xiaomi Outdoor Camera AW200 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e prezzo stracciato per la telecamera di sicurezza Xiaomi Outdoor Camera AW200: oggi la troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 29,99€ grazie allo sconto del 33%. Si tratta di un’offerta straordinaria per un dispositivo smart che, come abbiamo appena visto, offre le stesse caratteristiche di prodotti che costano molto di più. Se volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione spendendo pochissimo, questo è il dispositivo che fa per voi. La telecamera è già disponibile per l’acquisto e la consegna avviene in tempi rapidissimi.

Xiaomi Outdoor Camera AW200

