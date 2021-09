Sta arrivando il freddo, ma la stufa è smart

Da qualche giorno siamo ufficialmente in autunno e, almeno al nord Italia, le temperature iniziano a scendere sotto il livello di comfort per molte persone. Non è ancora il momento di accendere i riscaldamenti ma qualche grado in più la sera, in camera da letto, o al risveglio, in bagno, farebbe piacere a parecchi di noi.

Riscaldare singoli ambienti della casa, di solito, si usano le stufe elettriche: sono facilmente trasportabili, occupano poco spazio e fanno calore in fretta, anche se poi non lo mantengono per molto tempo. Ma consumano, e anche parecchio, e se ce le scordiamo accese la bolletta ci riserverà certamente brutte sorprese. Per fortuna, però, con la diffusione della tecnologia a basso costo ormai anche le stufe elettriche sono diventate smart e sono dotate di funzioni, come il WiFi e i termostati ambientali, che ci permettono di avere una temperatura migliore in casa con più comodità ed evitando di sprecare energia elettrica. Una di queste stufe, neanche a dirlo, la produce Xiaomi: è la Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S.

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S: come funziona

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S è una stufa elettrica da 2.200 Watt di potenza a convettore: l’aria calda entra dalla parte inferiore, viene riscaldata dalle resistenze all’interno del dispositivo, ed esce dall’alto a temperatura superiore.

Non ci sono ventole che spingono l’aria, e quindi non fa alcun rumore, ma poiché l’aria calda sale e quella fredda scende, dopo qualche minuto di funzionamento si crea un leggero flusso d’aria calda non solo intorno alla stufa, ma anche nel resto della stanza.

Il design di questa stufa Xiaomi è minimale e molto elegante: c’è un piccolo display touch LCD che ci indica la temperatura impostata e l’eventuale timer, dal quale possiamo settare i parametri principali.

Con la stufa Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S è possibile riscaldare piccoli ambienti: una stanza da 15 metri quadrati si riscalda molto in fretta, con un po’ di pazienza possiamo riscaldare anche una stanza da una ventina di metri quadrati. Per farlo, però, ci vengono incontro le funzioni smart.

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S è infatti dotata di connessione WiFi e può essere connessa all’app Mi Home di Xiaomi, disponibile sia per Android che per iOS. Una volta connessa all’app la stufa diventa smart: possiamo programmarne l’accensione e lo spegnimento, decidere la temperatura e la potenza, comandarla anche da remoto. In altre parole: possiamo impostarla affinché ci faccia trovare il bagno caldo, la mattina, o riscaldi stanza da letto, la sera prima di andarci a coricare.

La stufa elettrica Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S integra un termostato che la fa spegnere, anche se non è connessa all’app, quando la stanza raggiunge una certa temperatura. Tuttavia, poiché il termostato è integrato nella stufa, la temperatura rilevata sarà un po’ più alta rispetto a quella che potremo registrare a qualche metro di distanza.

Per risolvere questo problema o impostiamo una temperatura più alta, oppure colleghiamo all’app Mi Home anche un termometro esterno smart di Xiaomi che posizioneremo lontano dalla stufa. Tramite l’app, infatti, potremo impostare una regola grazie alla quale quando la temperatura rilevata dal sensore esterno scende sotto tot gradi, allora la stufa si accende mentre quando la temperatura supera tale valore la stufa si spegne.

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S: quanto costa

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S ha un prezzo in linea con i prodotti simili, cioè di qualche decina di euro superiore alle stufe non smart di pari potenza. Su Amazon si compra a 139,99 euro.

Xiaomi Smartmi Convector Heater 1S – Stufa Smart WiFi 2200W

Da notare che Xiaomi produce anche un’altra stufa smart, la Xiaomi Mi Smart Space Heater S. Si tratta di un dispositivo praticamente identico al precedente nelle funzioni, sempre da 2.200 Watt, con un design meno elegante ma che in più ha un piccolo stendino per asciugare strofinacci, tovagliette, calzini o altri piccoli indumenti (peso massimo 1,5 kg).

Xiaomi Mi Smart Space Heater S ha un prezzo inferiore: costa 95 euro

Xiaomi Mi Smart Space Heater S – Stufa Smart WiFi 2200W con stendino