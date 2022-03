Xiaomi, la soundbar top è in offerta a un prezzo imperdibile

Lo abbiamo detto più volte, ma mai come questa volta bisogna ripeterlo: Xiaomi non è solo smartphone. L’azienda cinese oramai spazia in tutti i campi: dagli smart TV (con prodotti notevoli e dal costo accessibile), agli smartwatch, passando per le cuffie Bluetooth e arrivando fino ai dispositivi per la smart home. Il prodotto di cui vi parliamo oggi, però, non rientra in nessuna di queste categorie e per Xiaomi è una vera novità. Da alcuni giorni, infatti, è stata lanciata nuovamente su Amazon la Xiaomi Soundbar 3.1ch, un accessorio da collegare al televisore per avere un audio come quello del cinema. La soundbar Xiaomi è anche in offerta con uno sconto di ben il 21% a un prezzo di 219,99€. Inutile dire che si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web.

Le soundbar stanno prendendo sempre più piede nelle abitazioni degli italiani. Aiutano ad ascoltare meglio film e serie TV e ad avere un suono simile a quello cinematografico. Questa soundbar di Xiaomi ha caratteristiche molto interessanti e offre un’esperienza sonora coinvolgente. Oltre alla soundbar è presente anche un subwoofer wireless che migliora la qualità dei bassi. La potenza massima è di 430 W (molti per una soundbar di queste dimensioni) e c’è il supporto alla doppia codifica Dolby Audio e DTS. Insomma, la Xiaomi Soundbar 3.1ch è il dispositivo perfetto per vedere e soprattutto ascoltare al meglio i propri film e serie TV preferiti.

Xiaomi Soundbar 3.1ch: la scheda tecnica

La Xiaomi Soundbar 3.1ch è composta da due elementi: una cassa con 6 altoparlanti (la soundbar vera e propria) e un subwoofer wireless che può essere posizionato dove si vuole per avere il miglior audio possibile. Il design della soundbar è molto elegante e quindi non si avranno problemi di design. Le dimensioni della soundbar sono contenute: solo sei centimetri di altezza.

Passando agli aspetti più tecnici, il dispositivo ha sette driver audio singoli: 3 altoparlanti full-range, 3 tweeter e 1 woofer da 6,5". La potenza massima è di 430W, veramente notevole. Grazie a questi altoparlanti la qualità dell’audio è accurata e garantisce la miglior esperienza possibile, sia se si sta vedendo un film sia se si sta ascoltando un brano musicale. Il woofer wireless è molto semplice da configurare: basta collegarlo alla presa della corrente, accenderlo e si connetterà automaticamente.

Non potevano di certe mancare il supporto alle diverse tecnologie di codifica. Sulla soundbar troviamo la doppia codifica Dolby Audio e DTS, oltre alla DTS Virtual: X che garantisce effetti sonori più coinvolgenti quando si guarda un film. Ci sono diverse modalità audio in base alla tipologia del contenuto: modalità musica, film, notizie e gioco. Inoltre, c’è anche la modalità AI dove l’intelligenza artificiale regola automaticamente il suono, senza dover impostare manualmente nessuna impostazione. Per semplificarci ancora di più la vita, è disponibile anche un telecomando: basta un semplice tocco per impostare la modalità preferita.

Xiaomi Soundbar 3.1ch in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo in offerta la Xiaomi Soundbar 3.1ch in offerta su Amazon a un prezzo di 219,99€, ben il 21% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 60€. Per il dispositivo Xiaomi si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon e di uno dei migliori di tutto il web. Si tratta di un’offerta molto interessante da prendere al volo; infatti, la soundbar Xiaomi raramente la troviamo disponibile sul sito di e-commerce. Il dispositivo viene venduto e spedito direttamente da Amazon e per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Xiaomi soundbar 3.1