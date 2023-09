Xiaomi 13T Pro e 13T ufficiali: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi ha presentato Xiaomi 13T Pro, i nuovi smartphone di fascia alta destinati a chi non può spendere oltre 1.000 euro per uno Xiaomi 13 "liscio" o quasi 1.400 euro per un 13 Pro. I modelli T della gamma Xiaomi, infatti, rappresentano sempre un ragionevole compromesso pur restando nella fascia alta del mercato: non hanno tutte le caratteristiche dei top di gamma, ma costano leggermente di meno.

Xiaomi 13T Pro: caratteristiche e prezzi

Xiaomi 13T Pro ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ (1.220×2.712 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. A protezione dello schermo c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5. Il display è compatibile anche con i formati di immagine Dolby Vision, HDR vivid, HDR10 e HDR10+.

Il processore scelto da Xiaomi è un MediaTek Dimensity 9200+ a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico, come accaduto più volte per gli ultimi smartphone dell’azienda cinese, è realizzato in collaborazione con Leica e comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 2X e digitale fino a 20x da 50 MP (f/1.9). La fotocamera frontale, invece, è da 20 MP (f/2.2).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, naturalmente, il chip per l’NFC. Interessante anche il comparto audio con due altoparlanti con supporto per il Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata Xiaomi Hyper Charge da 120 W, che garantisce una ricarica completa in appena 19 minuti. Non c’è ricarica wireless, presente invece sugli Xiaomi 13 non T.

Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MIUI 14 con la promessa di Xiaomi di quattro anni di aggiornamenti Android e cinque anni di patch per la sicurezza.

Infine è presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di Xiaomi 13T Pro alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Xiaomi 13T Pro può già essere acquistato sul sito ufficiale di Xiaomi, su Amazon e presso i principali negozi di elettronica nei colori Black, Alpine Blue e Meadow Green a questi prezzi:

Xiaomi 13T Pro – 12/256 GB: 799,90 euro

Xiaomi 13T Pro – 12/512 GB: 899,90 euro

Xiaomi 13T Pro – 16 GB/1 TB: 999,90 euro

Xiaomi 13T: caratteristiche e prezzi

Xiaomi 13T è praticamente uguale al 13T Pro, fatti salvi tre dettagli: il processore, i tagli di memoria e la potenza di ricarica della batteria. Tutto il resto, dalle fotocamere allo schermo è assolutamente identico.

Per quanto riguarda SoC e memoria, infatti, con Xiaomi 13T scendiamo verso la fascia medio-alta: MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La potenza di ricarica, invece, si ferma a 67 watt che, comunque, è un ottimo valore.

Il prezzo, però, per Xiaomi 13T scende a 699 euro e, a conti fatti, il rapporto prezzo-qualità è veramente alto, uno dei migliori attualmente sul mercato.