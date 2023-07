Fonte foto: Xiaomi

Quando si acquista uno smartwatch bisogna valutare diversi fattori: da una parte ci sono quei prodotti di design, diventati dei veri e propri accessori di stile e che mettono il look prima del resto. Dall’altra ci sono i prodotti più "concreti", quelli che offrono moltissime funzionalità e hanno un design più semplice, ma anche più funzionale. Xiaomi Watch S1 Active rientra in questa seconda categoria di prodotti, è uno smartwatch robusto e molto affidabile, che grazie a Amazon ora ha un prezzo parecchio sotto i 150 euro.

Xiaomi Watch S1 Active – Display AMOLED da 1,43 pollici

Xiaomi Watch S1 Active: scheda tecnica

Xiaomi Watch S1 Active ha un quadrante da 46mm e un display AMOLED da 1,43 pollici, con risoluzione 466×466 pixel e refresh rate a 60 Hz. Questo smartwatch Xiaomi è in grado di monitorare ben 117 attività sportive, di cui 19 (inclusi basket, tennis, nuoto) con grande precisione, e diversi parametri della salute, come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e i livelli di stress.

Le attività sportive vengono tracciate anche se l’utente non ha uno smartphone al seguito, perché l’orologio ha la connessione GPS. Una volta tornato vicino al telefono, però, lo smartwatch sincronizza i dati con lo smartphone tramite la connessione Bluetooth.

Chiaramente l’orologio ha anche tutte le funzionalità smart tipiche di questi dispositivi, come la possibilità di ricevere le notifiche dallo smartphone e gestire le chiamate in arrivo, grazie alla presenza di uno speaker e un microfono. Tra le connessioni, oltre al Bluetooth 5.2, e ai sistemi satellitari, c’è anche il chip NFC indispensabile per i pagamenti contactless.

La batteria è da 470 mAh e l’azienda cinese assicura fino a 12 giorni di autonomia con la promessa di arrivare fino a 24 giorni impostando l’apposita modalità per il risparmio energetico. Naturalmente l’autonomia scende se si usa intensamente lo smartwatch, specialmente se si attiva la connessione GPS, ma resta comunque molto elevata.

Lo smartwatch è dotato di un sistema operativo proprietario, ma è compatibile con l’assistente vocale Amazon Alexa e ci sono diverse app aggiuntive oltre a quelle preinstallate, realizzate da sviluppatori terzi.

Xiaomi Watch S1 Active: l’offerta su Amazon

Xiaomi Watch S1 Active è il dispositivo perfetto per chi ha bisogno di uno smartwatch efficiente e solido, dalle moltissime funzionalità ma con un prezzo molto competitivo. Il prezzo di listino, infatti, è di 199,99 euro, ma grazie all’offerta Amazon è possibile portare a casa questo smartwatch a 131,90 euro (-34%, -68 euro), un prezzo estremamente vantaggioso per un prodotto con queste caratteristiche.

