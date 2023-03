Xiaomi Watch S1 Active: ora costa pochissimo su Amazon

La maggior parte dei big dell’elettronica ha oggi in listino una gamma di smartwatch, che rispecchia fedelmente la filosofia del marchio. Ce li ha anche Xiaomi, nota da anni per l’ottimo rapporto qualità-prezzo dei suoi disposizivi. Un rapporto che si conferma anche su Xiaomi Watch S1 Active, smartwatch di fascia media arrivato in Italia giusto un anno fa. E’ un dispositivo indossabile progettato per chi ha una vita sportiva attiva, preferisce uno stile casual, anche se non disdegna linee eleganti e sobrie. In più ha anche un ottimo prezzo di listino, che diventa ottimo grazie all’offerta Amazon in corso che lo sconta di oltre un terzo.

Xiaomi Watch S1 Active – Display 1,43 pollici – Cinturino in silicone

Xiaomi Watch S1 Active: caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi S1 Active ha la cassa in acciaio e un display AMOLED, da 1,43 pollici di diagonale, con risoluzione 466×466 pixel e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Lo schermo può essere personalizzato ricorrendo agli oltre 200 quadranti disponibili.

Tra le caratteristiche per il controllo dello stato di salute c’è il monitoraggio del battito cardiaco (24 ore su 24) grazie alla presenza dei sensori PPG, con l’invio di un messaggio nel caso siano rilevate anomalie, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), del livello di stress, del ciclo mestruale e della qualità del sonno.

La localizzazione avviene con il GPS integrato ed è possibile misurare percorso o nuotate in piscina o acque libere anche senza uno smartphone accoppiato all’orologio. Xiaomi Watch S1 Active monitora ben 117 modalità sportive, 19 delle quali a livello professionali, con tracciamento di parametri quali il ritmo medio del battito cardiaco e le calorie bruciate.

Completano le dotazioni della scheda tecnica, la connessione Bluetooth 5.2, il chip NFC (per i pagamenti contactless), l’integrazione con l’assistente vocale Amazon Alexa. Infine, la batteria ha una capacità di 470 mAh che assicura, secondo le specifiche tecniche del produttore, 12 giorni di autonomia. La ricarica è wireless magnetica, e lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere di profondità (50 metri).

Xiaomi S1 Active: l’offerta Amazon

Xiaomi S1 Active è uno smartwatch di ultima generazione, è arrivato un anno fa in Italia ed è progettato per essere il compagno fedele di chi si allena in palestra, a casa o all’aperto. Il prezzo di listino dello Xiaomi S1 Active è di 199,99 euro ma che grazie all’offerta in corso su Amazon costa solo 135 euro (-32%, -64,99 euro), un prezzo davvero ottimo per la scheda tecnica e la qualità costruttiva di questo modello.

