Xiaomi Watch S1 Pro: caratteristiche e prezzo

Nel corso dell’evento di lancio con cui Xiaomi ha presentato alcuni nuovi dispositivi destinati al mercato cinese, tra cui spicca indubbiamente il nuovo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 2, il produttore cinese ha presentato ufficialmente anche nuovi dispositivi indossabili, tra cui spicca lo smartwatch Xiaomi Watch S1 Pro.

Lo Xiaomi Watch S1 Pro va ad aggiungersi ai fratelli Watch S1 e Watch S1 Active presentati lo scorso marzo, andando, di fatto, a completare la gamma di smartwatch del colosso cinese. Per distinguere il nuovo modello da quelli già presenti sul mercato e per far fede all’appellativo "Pro", Xiaomi ha realizzato il nuovo smartwatch con materiali di alta qualità, scegliendo l’acciaio inossidabile per la cassa, tonda in stile Samsung Galaxy Watch 5, e il vetro zaffiro di qualità superiore per la copertura dell’ampio display. L’aspetto generale richiama fortemente i Watch S1 e Watch S1 Active, mostrando una certa continuità nella gamma.

Xiaomi Watch S1 Pro: come è fatto

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro, che secondo il produttore ha una struttura del corpo "aerodinamica", grazie anche alla lucidatura a più strati (la finitura della cassa, in acciaio inossidabile nera o argento, è infatti lucida), ospita un enorme display AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 480×480 pixel, che supporta l’always on display.

Per facilitare la navigazione all’interno dell’interfaccia utente, che è la MIUI Watch OS, Xiaomi Watch S1 Pro è dotato di una corona digitale ma, ovviamente, si può interagire con l’orologio anche tramite il touchscreen.

Lato autonomia, il produttore dichiara un’autonomia di 14 giorni con utilizzo normale e di 10 giorni con un utilizzo intenso: questo è reso possibile dalla batteria da 500 mAh (accoppiata, tuttavia, ad un processore non meglio specificato, realizzato con processo produttivo a 12 nm).

Con questo smartwatch, Xiaomi porta al debutto sui propri orologi intelligenti la capacità di misurare la temperatura della pelle: il Watch S1 Pro, inoltre, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e il sonno; per quanto concerne l’attività fisica, l’orologio è in grado di registrare le attività provenienti da oltre 100 sport diversi. Per adattarsi anche alle attività in piscina, Xiaomi Watch S1 Pro è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Oltre ad essere un compagno (elegante) per l’attività fisica e per il monitoraggio della salute, lo Xiaomi Watch S1 Pro, che può accoppiarsi con Android 6 e versioni successive o con iOS 10 e versioni successive, offre un altoparlante e un microfono per effettuare chiamate direttamente dal polso: tutto, però, passa dallo smartphone, grazie al collegamento Bluetooth 5.2.

Rimanendo, infine, alla connettività, troviamo i principali servizi di geolocalizzazione (GPS, Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS), il WiFi 5 e, per via opzionale, anche l’NFC.

Xiaomi Watch S1 Pro: prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile all’acquisto in Cina al prezzo di 1.499 yuan (216 euro) per la versione con cinturino in silicone. Si sale a 1.599 yuan (230 euro) per la versione con cinturino in pelle.

Va da sé che, in caso di arrivo del dispositivo sul mercato italiano, i prezzi di vendita crescerebbero sensibilmente per via delle tasse e dei costi di importazione. I precedenti Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active, infatti, sono già arrivati nel nostro Paese, ai prezzi di listino di 249,99 euro e 199,99 euro.